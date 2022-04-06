Ліквідовано Hydra, найбільший у світі ринок даркнету з російским корінням

6 апреля 2022 г., 11:05

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Як повідомляє CNBC, німецька поліція спільно з правоохоронними органами США заявили, що вони знищили Hydra Market, найбільший у світі даркнет-маркет.



Як результат операції було конфісковано 543 біткойнів, на цей час вартістю близько 25 мільйонів доларів.



Заснована в 2015 році, Hydra Market, як стверджується, має частку ринку даркнету близько до 80%.



Нагадаємо даркнет - це оверлейна мережа, доступ до якої можливий лише через певне програмне забезпечення, налаштування чи авторизацію, часто з використанням нестандартних комунікаційних протоколів та портів. Його іноді називають прихованою мережею, оскільки, хоча до нього легко отримати доступ за допомогою спеціального ПЗ, такого як браузер Tor, він не є частиною звичайного Інтернету.



Вважається, що Hydra Market обробив сумарно приблизно 5,2 мільярда доларів у криптовалютних транзакціях. На ринку було близько 19 000 зареєстрованих облікових записів продавців, які обслуговували щонайменше 17 мільйонів клієнтів, як правило, у російськомовних країнах. Hydra Market продавав різні предмети, такі як наркотики, викрадену фінансову інформацію, підроблені ідентифікаційні дані, послуги з відмивання грошей та змішування біткойнів.



За даними німецьких відомств, обороти Hydra Market у 2020 році становили не менше 1,23 мільярда євро.



Як зазначається, послуга змішування біткойнів, яку пропонує Hydra Market, ускладнила можливість скасування послуги.



«Міністерство юстиції не дозволить ринкам даркнету та криптовалюті стати безпечним притулком для відмивання грошей та продажу інструментів і послуг хакерів», – заявила заступник генерального прокурора Ліза О. Монако. - «Наше ставлення має бути чітким: ми продовжуватимемо шукати ринки даркнету та тих, хто їх використовує. Разом з нашими партнерами в Німеччині та в усьому світі ми продовжимо нашу роботу, щоб порушити екосистему, яка дозволяє цим злочинцям діяти».



Разом із ліквідацією Hydra Міністерство юстиції США також оголосило про притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Росії Дмитра Павлова за змову з метою розповсюдження наркотиків і змову з метою відмивання грошей у зв’язку з його роботою та адмініструванням серверів, які використовуються для роботи Hydra.



У той же день міністерство торгівлі США ввело санкції щодо Hydra та біржі криптовалют Garantex. Майданчик Garantex був заснований в Естонії, проте більшість операцій виконується з Москви та Санкт-Петербурга, зазначили у відомстві.

Рейди та вилучення операторів ринку даркнетів не є новинкою, хоча й не є регулярним явищем. Найвідоміше видалення даркнету датується 2013 роком коли було нейтралізовано Silk Road, але з тих пір були й інші, наприклад Alphabay у 2017 році.



Експерти відмічають, що хоча правоохоронні органи, можливо, святкують ліквідацію Hydra Market, але ж це та ситуація, коли один видаляється, а потім замінюється іншими.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист