BYD випередила Tesla за обсягами продажів електромобілів у 2025 році

Як повідомляє Reuters, американська компанія Tesla офіційно поступилася титулом найбільшого у світі продавця електромобілів китайському конкуренту BYD.



За підсумками 2025 року компанія Ілона Маска відзвітувала про падіння обсягів поставок на 8,6%, що стало другим поспіль річним зниженням показників. У четвертому кварталі поставки скоротилися на 16%. Водночас BYD продемонструвала стрімке зростання, поставивши майже 2,26 млн повністю електричних авто за рік, тоді як Tesla змогла реалізувати лише 1,64 млн одиниць.



Зазначається, що китайський автогігант зміцнив свої позиції не лише на внутрішньому ринку, де його моделі є значно доступнішими за Model 3, а й у Європі. BYD обійшла Tesla за кількістю продажів у Німеччині та Великій Британії.



Попри втрату лідерства в автомобільному сегменті, інвестори Tesla демонструють стриманість, оскільки фокус компанії змістився на розробку штучного інтелекту, автономних транспортних засобів та людиноподібних роботів. Маск активно просуває сервіс роботаксі та новий двомісний автомобіль Cybercab, випробування якого без водія вже розпочалися в Остіні та районі затоки Сан-Франциско. Аналітик Александр Поттер (Alexander Potter) зазначає, що обсяги поставок автомобілів зараз мають менше значення для вартості акцій, ніж прогрес у сфері АІ. Ситуація на ринку США також ускладнилася через політику адміністрації Дональда Трампа (Donald Trump), яка припинила дію федеральних податкових пільг на купівлю електромобілів та послабила екологічні норми, що раніше приносили Tesla мільярдні прибутки від продажу квот.



Перспективи на 2026 рік залишаються предметом дискусій на Волл-стріт. Якщо раніше аналітики очікували продажів на рівні 3 млн авто, то зараз прогнози знизилися до 1,8 млн одиниць. Проте сам Маск зберігає оптимізм, заявляючи, що після трансформаційного минулого року рік 2026-й стане епічним для компанії. Основна ставка робитиметься на інтеграцію реального АІ в повсякденну інфраструктуру та стабілізацію енергетичного бізнесу, який демонструє вищу динаміку, ніж автомобільне виробництво.



Аналітичний підсумок року вказує на те, що Tesla остаточно трансформується з «автомобільної компанії» на «технологічний конгломерат АІ». Втрата першого місця в продажах електромобілів була неминучою через агресивну цінову політику BYD та розвиток активізацію у Європі. Проте капіталізація Tesla продовжує триматися на очікуваннях від автономного водіння (FSD) та роботів Optimus, де маржинальність потенційно значно вища, ніж у традиційному автопромі. Ріст енергетичного напрямку є критично важливим «подушкою безпеки», що дозволяє компанії фінансувати R&D витрати в умовах падіння попиту на Model Y та Model 3. У 2026 році головним викликом для Ілона Маска буде не конкуренція з BYD, а здатність довести регуляторам США безпеку своїх безпілотних технологій. Якщо Cybercab вийде на ринок у заплановані терміни, Tesla зможе повернути інтерес інвесторів через створення нового ринку автономних перевезень, де BYD поки не має такої технологічної переваги.



Завершення 2025 року стало для Tesla періодом болісної, але необхідної адаптації до нових глобальних реалій, де лідерство вимірюється вже не кількістю проданого металу, а якістю впроваджених алгоритмів.

