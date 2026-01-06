Новий дрон-перехоплювач AIR Speed для ураження малорозмірних цілей від «Генерала Черешня»

6 января 2026 г., 8:15

Як повідомляє «Мілітарний», компанія «Генерал Черешня»представила новий дрон-перехоплювач AIR Speed, який розширює лінійку безпілотних систем для боротьби з повітряними загрозами.



Новий апарат створений для протидії малорозмірним, швидкісним та маневровим ударним БпЛА противника.



Росія активно застосовує дрони-камікадзе типу Shahed та інші моделі, які атакують українські міста та інфраструктуру. Їхня швидкість і непередбачувані траєкторії роблять перехоплення складним завданням.



AIR Speed побудований на компактній 8-дюймовій рамі, що дозволило зменшити габарити та підвищити маневровість. Максимальна швидкість дрона сягає 236 км/год.



На відміну від версії AIR Pro, новий дрон виконує інші завдання. Він доповнює лінійку перехоплювачів, розширюючи набір інструментів для протидії різним типам повітряних загроз.



Менший розмір і висока динаміка польоту дозволяють AIR Speed працювати у сценаріях, де більші перехоплювачі мають обмеження через інерцію та недостатній набір швидкості.



Компанія повідомила, що AIR Speed вже доступний для замовлень на платформі Brave1, яка об’єднує українські defence-tech розробки.

