 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Новий дрон-перехоплювач AIR Speed для ураження малорозмірних цілей від «Генерала Черешня»

6 января 2026 г., 8:15
0 
 

Як повідомляє «Мілітарний», компанія «Генерал Черешня»представила новий дрон-перехоплювач AIR Speed, який розширює лінійку безпілотних систем для боротьби з повітряними загрозами.

Новий апарат створений для протидії малорозмірним, швидкісним та маневровим ударним БпЛА противника.

Росія активно застосовує дрони-камікадзе типу Shahed та інші моделі, які атакують українські міста та інфраструктуру. Їхня швидкість і непередбачувані траєкторії роблять перехоплення складним завданням.

AIR Speed побудований на компактній 8-дюймовій рамі, що дозволило зменшити габарити та підвищити маневровість. Максимальна швидкість дрона сягає 236 км/год.

На відміну від версії AIR Pro, новий дрон виконує інші завдання. Він доповнює лінійку перехоплювачів, розширюючи набір інструментів для протидії різним типам повітряних загроз.

Менший розмір і висока динаміка польоту дозволяють AIR Speed працювати у сценаріях, де більші перехоплювачі мають обмеження через інерцію та недостатній набір швидкості.

Компанія повідомила, що AIR Speed вже доступний для замовлень на платформі Brave1, яка об’єднує українські defence-tech розробки.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  