Innoware та BHAG Digital запропонують рішення для повного цифрового контуру підприємства

Innoware та BHAG Digital запропонують рішення для повного цифрового контуру підприємства

Компанії Innoware та BHAG Digital підписали меморандум про співпрацю. Партнерство передбачає об’єднання експертизи для впровадження інноваційних рішень у сфері цифрової трансформації бізнесу, автоматизації процесів і розвитку IT-продуктів і перетворення можливостей на успішні бізнес-результати на ринках Близького Сходу, Європи та України.

Innoware нещодавно відкрила офіс в ОАЕ для реалізації проєктів цифрової трансформації компаній у регіоні та впровадження сучасних технологічних рішень для забезпечення довгострокової цінності для бізнесу.

BHAG Digital – міжнародна компанія зі штаб-квартирою в Dubai Internet City (ОАЕ), що розробляє програмно-апаратні Plug&Play рішення для цифровізації та впровадження штучного інтелекту на виробничих підприємствах.

«Innoware – лідер у впровадженні ERP-рішень на базі продуктів Microsoft, що охоплюють управління бізнесом, фінансами, кадрами та бухгалтерським обліком. Наші ж продукти – factory.online та BEEDIGIT – відповідають за операційне управління виробництвом, забезпечуючи прозорість, контроль і аналітику процесів у цехах. Разом ми створюємо повний цифровий контур підприємства – від датчика до фінансової звітності», – каже Віталій Галелюка, General Manager BHAG Digital.

