Innoware та BHAG Digital запропонують рішення для повного цифрового контуру підприємства

Компанії Innoware та BHAG Digital підписали меморандум про співпрацю. Партнерство передбачає об’єднання експертизи для впровадження інноваційних рішень у сфері цифрової трансформації бізнесу, автоматизації процесів і розвитку IT-продуктів і перетворення можливостей на успішні бізнес-результати на ринках Близького Сходу, Європи та України.

Innoware нещодавно відкрила офіс в ОАЕ для реалізації проєктів цифрової трансформації компаній у регіоні та впровадження сучасних технологічних рішень для забезпечення довгострокової цінності для бізнесу.

BHAG Digital – міжнародна компанія зі штаб-квартирою в Dubai Internet City (ОАЕ), що розробляє програмно-апаратні Plug&Play рішення для цифровізації та впровадження штучного інтелекту на виробничих підприємствах.

«Innoware – лідер у впровадженні ERP-рішень на базі продуктів Microsoft, що охоплюють управління бізнесом, фінансами, кадрами та бухгалтерським обліком. Наші ж продукти – factory.online та BEEDIGIT – відповідають за операційне управління виробництвом, забезпечуючи прозорість, контроль і аналітику процесів у цехах. Разом ми створюємо повний цифровий контур підприємства – від датчика до фінансової звітності», – каже Віталій Галелюка, General Manager BHAG Digital.

