МТІ презентує нову лінійку універсальних мобільних блоків живлення Atria

23 октября 2025 г., 16:25

0

Tweet

Компанія МТІ, офіційний дистрибʼютор Atria в Україні повідомляє, що вендор представив нову лінійку універсальних мобільних блоків живлення, що покликані забезпечити автономність у будь-яких умовах.



Модель Atria OPS-151 розрахована на користувачів, яким потрібне потужне й універсальне рішення для різних сценаріїв — від роботи вдома до поїздок або польових умов. Пристрій має вихідну потужність 150 Вт і може живити не лише смартфони, а й ноутбуки, роутери, невеликі світильники чи навіть побутову техніку. Завдяки високій потужності він фактично виконує функцію портативної електростанції, що дозволяє залишатися на зв’язку навіть у разі тривалого відключення електроенергії.



Більш компактна Atria WPD-101 орієнтована на щоденне використання. Вона підтримує швидке заряджання PD (Power Delivery) і підходить для ноутбуків, електронних книг, камер та інших мобільних пристроїв. Ємність батареї становить близько 37 700 мА·год, що дає змогу кілька разів зарядити смартфон або забезпечити живлення ноутбука. Пристрій оснащений двома портами USB-C та двома USB-A, а максимальна потужність одного порту сягає 100 Вт. Це робить модель оптимальним вибором для користувачів, які потребують портативного резерву живлення у щоденному ритмі.



Найпотужніша модель в серії, Atria WPD-160S, має батарею на 30 000 мА·год і підтримує стандарти Power Delivery 3.1 та Quick Charge 3.0. Вона обладнана трьома портами — двома USB-C потужністю до 100 Вт і одним USB-A до 22,5 Вт. Загальна вихідна потужність пристрою складає 160 Вт, що дозволяє заряджати одночасно кілька великих пристроїв, наприклад ноутбук, планшет і смартфон. Завдяки цьому WPD-160S може слугувати ефективним резервним джерелом живлення для дому або офісу під час відключень електроенергії.



Нові пристрої від Atria вже доступні зі складу МТІ.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI