19 ноября 2025 г., 17:25

0

Tweet

Google представила Gemini 3 – модель, яка, за їхніми словами, наближає компанію до AGI (Artificial general intelligence). З цього приводу в блозі цілий вибух матеріалів, оскільки Google починає впроваджувати її в усі свої продукти. Модель показує вражаючі результати на бенчмарках – 1501 Elo на LMArena, 91,9% на GPQA Diamond, 45,1% на ARC-AGI-2 в режимі Deep Think. Остання цифра особливо цікава, враховуючи, що цей бенчмарк створювався як перевірка на здатність до абстрактного мислення.

Я поки що бачив модель тільки в AI Studio, у звичайному Gemini її немає, хоча випуск, здається, вже почався. Будемо тестувати – треба сказати, що у мене Gemini замінив ChatGPT, а Deep Think дуже допоміг за тиждень використання.

Модель не відрізняється параметрами від попередньої версії – дата закінчення знань – січень 2025 року. Як і у 2.5 Pro, насправді вона навіть раніше, факти другої половини 2024 року їй невідомі. Розмір контексту – 1 млн токенів, 64K на вихід. А ось ціна в API дорожча – $2 на вхід до 200 тис. токенів, $4 – якщо промпт більше 200 тис., а видача $12 і $18 за млн токенів відповідно.

Зверніть увагу, що Flash моделі поки немає – попередню версію запускали інакше.

Загалом, пішли тестувати – за гроші, оскільки безкоштовний ключ не підійде.

***

Разом з анонсом Gemini 3 Google представив Antigravity – це нова агентська платформа розробки, на додаток до Gemini CLI. Насправді Google зробив власну версію Cursor/Windsurf. Звичайно, на базі VS Code, з Gemini та агентами. Можна спробувати, тим більше, що там абсолютно безплатно. Але поки що цікавіше те, що там вже є Gemini 3 Pro. Причому з різним бюджетом на роздуми.

Gemini 3 – крок до загального штучного інтелекту?

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI