Microsoft Ignite 2025: від хаосу пілотів до промислової революції агентів

0

Tweet

Конференція Microsoft Ignite 2025, що відбулася 18-21 листопада в Сан-Франциско, зібрала понад 17 тисяч учасників та ще близько 200 тисяч доєдналися онлайн, щоб стати свідками не «еволюції, а справжньої революції корпоративних технологій», як не одноразово зазначалося зі сцени.

Якщо хтось ще думав, що штучний інтелект залишиться просто розумним чат-ботом, Microsoft Ignite 2025 остаточно розвіяла ці ілюзії. Конференція у Moscone Center стала не просто черговим галузевим заходом, а справжнім маніфестом нової ери, коли АІ-агенти працюють поряд з людьми як рівноправні члени команди. Більш як 70 оголошень, понад 400 сесій, демонстрацій та лабораторій від Microsoft та партнерів об'єдналися в одну велику ідею: епоха чат-ботів закінчилась, настає час автономних агентів.

Діагноз: компанії застрягли в пілотах

Центральна теза конференції, озвучена Джадсоном Алтхоффом (Judson Althoff), головним виконавчим директором комерційного бізнесу Microsoft, звучала різко: індустрія застрягла у випадкових актах інновацій. Компанії запускають десятки пілотних АІ-проєктів, але не можуть масштабувати їх на всю організацію. Причини? Розсинхронізація між бізнесом та ІТ, хаос у даних, відсутність належного врядування та регуляторних рамок.

Джадсон Алтхофф

Дослідження IDC, яке замовила Microsoft, показало цікаву картину: сьогодні 68% компаній використовують АІ, але існує прірва між лідерами та аутсайдерами. Провідні 22% організацій, які Microsoft назвала Frontier Firms, досягають віддачі втричі вищої. Секрет простий: вони використовують АІ не в одній-двох функціях, а у семи, активно будують власні рішення та впроваджують агентний підхід. IDC прогнозує, що до 2028 року у великих організаціях може працювати до 1,3 мільярда АІ-агентів. Вікно можливостей для трансформації швидко закривається.

Алтхофф представив Frontier of Success Framework – чотири стовпи, що відрізняють лідерів. По-перше, це радикально інший підхід до досвіду співробітників: найкращі таланти отримують інструменти, інтегровані безпосередньо у робочий процес. По-друге, фокус на клієнтському досвіді в реальному часі з миттєвими, контекстуально релевантними взаємодіями. По-третє, і це найважливіше, Frontier Firms не накладають технологію на старі процеси – вони повністю переформатовують операційну модель. І нарешті, четвертий фактор: інновації як драйвер конкурентної переваги, чи то у відкритті нових ліків, чи у розробці програмного забезпечення.

Окрему увагу приділили фронтлайн-працівникам – 70% світової робочої сили, які працюють у полях, на виробництві, у магазинах, забезпечуючи функціонування економіки. Для них АІ стає інструментом, якого вони ніколи не мали раніше. Microsoft продемонструвала, як агенти допомагають медсестрам, логістам та механікам мати доступ до експертних знань у реальному часі. Щоб закріпити цю візію, компанія оголосила партнерство з Harvard Business School для досліджень та розробки програм навчання керівників у новій агентній реальності.

Економіка АІ: ціни падають, можливості зростають

Скотт Гатрі (Scott Guthrie), виконавчий віцепрезидент Cloud + AI Group в Microsoft, озвучив статистику, що вражає: за останні два роки ціна на модель рівня GPT-4 впала на 93%. Це радикально змінює економіку АІ-впровадження. Те, що два роки тому коштувало десятки тисяч доларів на місяць, сьогодні доступне за тисячі, а завтра буде коштувати сотні. Це означає, що АІ переходить з категорії luxury для корпорацій у категорію must-have для бізнесу будь-якого розміру.

Чарльз Ламанна

Чарльз Ламанна (Charles Lamanna), президент Business Apps & Agents, додав контексту: за оцінками до 2028 року компанії матимуть 1,3 мільярда АІ-агентів, які автоматизують робочі процеси. І вже потрібні інструменти, які розуміють нові загрози цієї реальності. Це не далеке майбутнє – це горизонт планування для більшості корпорацій.

Work IQ: від конекторів до інтелекту

Серцем презентації став виступ Раяна Росланскі (Ryan Roslansky), генерального директора LinkedIn та виконавчого віцепрезидента Microsoft Office & Copilot. Він представив Work IQ – інтелектуальний шар, який перетворює Copilot з чат-бота на оркестратора. Росланскі провів чітке технічне розмежування: традиційні конектори, якими індустрія користувалася роками, просто тягнуть фрагменти даних через тисячі соломинок, часто втрачаючи контекст і ігноруючи зв'язки. Work IQ працює інакше – він бачить усі дані в реальному часі, розуміє повну картину організації.

Work IQ будується на трьох стовпах. Перший – це дані: інтеграція з понад тисячею джерел, від Microsoft 365 до ERP-систем та корпоративних баз даних. Але це не просто доступ до файлів – система розуміє семантичні зв'язки між документами, людьми, проєктами та задачами. Другий стовп – пам'ять. Система запам'ятовує стиль спілкування користувача, вподобання у форматуванні, пріоритети, попередні завдання. Це створює персоналізований досвід: той самий запит від різних користувачів отримає адаптовані відповіді. Третій стовп – висновок. Механізм аналізує всі сигнали та прогнозує наступного найкращого агента для виконання завдання.

Росланскі відзначив критично важливий момент: Work IQ вбудований у довірений периметр Microsoft 365, працює з Microsoft Entra ID для контролю доступу та повністю відповідає корпоративним політикам безпеки. Це знімає головний біль директорів з безпеки щодо витоку даних. Ще одна важлива новина: Microsoft 365 Copilot з Work IQ підтримує не лише моделі OpenAI, але й сімейство Claude від Anthropic. Це створює модельний агностицизм, де вибір моделі стає частиною оркестрації – швидкі відповіді для рутинних задач, складний аналіз для проблем, що потребують глибокого розуміння.

Агенти приходять у Word, Excel та PowerPoint

Агенти тепер інтегруються безпосередньо у звичні офісні застосунки через чат або новий Agent Mode. Microsoft представила спеціалізованих агентів для Word, Excel та PowerPoint, доступних через Copilot Chat. Ці агенти можуть генерувати чернетки, просити уточнення та формувати контент відповідно до вашого завдання. На відміну від стандартного АІ, який просто обробляє текст, вони працюють з урахуванням контексту.

Word Agent може створювати документи зі складної інформації, розкиданої по різних джерелах – може сформувати технічну специфікацію, бізнес-план або звіт, підтягнувши дані з електронної пошти, SharePoint, Teams та CRM. Excel Agent зданий перетворити сирі дані на структуровані таблиці, графіки та аналітику, або автоматично побудувати фінансові моделі та прогнози. PowerPoint Agent, як зазначається, може побудувати презентації зі структурою оповіді, автоматично підбираючи релевантні слайди та адаптуючи стиль під аудиторію.

Agent Mode – це новий режим роботи, де користувач може давати послідовні команди для покращення документа. Агент не просто виконує разові запити – він веде сесію співпраці з розумінням контексту. Під час конференції це продемонстрували на прикладі умовної компанії Zava, виробника спортивного одягу, якій потрібно було організувати виробництво та доставлення 20 тисяч футболок для учасників Ignite.

Використовуючи Agent Mode в Excel, аналітик компанії лише поставила завдання – агент самостійно розподілив замовлення між трьома заводами з урахуванням їхньої потужності, прорахував оптимальну логістику, візуалізував ризики затримок та створив прогноз витрат. Все це природною мовою, без написання формул. Коли на сайті Zava виник збій, архітектор компанії не став переглядати логи вручну. Він звернувся до Copilot in Azure з проханням розслідувати проблему з Kubernetes. Агент проаналізував події, виявив, що firewall блокує доступ до бази Cosmos DB, написав код для виправлення конфігурації та запропонував відправити його в GitHub. Те, що раніше вимагало годин роботи DevOps-інженерів, було вирішено за хвилини.

У сфері продажів керівник використала Sales Development Agent для автоматичного створення комерційної пропозиції. Агент підтягнув дані про ціни з ERP, перевірив доступність товару, розрахував вартість доставки, знайшов релевантні кейси у SharePoint та сформував персоналізовану пропозицію. У кібербезпеці Triage Agent у Microsoft Defender автономно відфільтрував хибні спрацьовування, виявив справжню фішингову атаку на топ-менеджера, заблокував відправника та оповістив команду. Весь процес зайняв менш як дві хвилини.

Але демонстрації не обмежилися тільки вигаданими прикладами. Microsoft представила реальні впровадження, які вже працюють та приносять результати.

Epic Systems, розробник рішень для сфери охорони здоров’я, використовує АІ-агентів для створення клінічних нотаток та управління адміністративними процесами. Результат вражає: скорочення на 30-40% часу, необхідного для генерації попередніх дозволів на медикаменти. Це безпосередньо перекладається у швидше отримання допомоги пацієнтами – не абстрактна продуктивність, а реальне покращення якості медичних послуг.

Mercedes використовує платформу даних MO360 на Azure для створення цифрових двійників своїх заводів. Моделюючи виробничі лінії з АІ перед внесенням фізичних змін, компанія досягла скорочення споживання енергії в малярних цехах більше ніж на 20%. Це не тільки економія коштів, але й значний внесок у досягнення кліматичних цілей, зазначають у компанії.

Банк UBS, у якого понад 50% робочих навантажень знаходиться в хмарі, використовує агента STAAT Assist. Він автоматично класифікує вхідні електронні листи клієнтів, витягує релевантні інвестиційні дослідження та попередньо заповнює запити на перекази. Менеджери з управління капіталом можуть схвалювати складні завдання одним кліком. Те, що раніше вимагало годин ручної роботи та перемикання між системами, тепер відбувається автоматично.

Три рівні інтелекту: повна архітектура

Джадсон Алтхофф у завершальній промові представив повну архітектуру інтелекту Microsoft, що виходить далеко за межі офісних документів. Він анонсував три фундаментальні рівні Intelligence Quotient, які демонструють масштаби інтеграції АІ в усі аспекти бізнесу.

Work IQ – це інтелектуальний шар для Microsoft 365, офісних працівників та бізнес-процесів. Він охоплює створення контенту, комунікацію, управління проєктами та персональну продуктивність. Work IQ розуміє, хто ви, що робите, як працюєте та з ким співпрацюєте.

Foundry IQ – інтелект для операційних технологій, промислових процесів та фізичної інфраструктури. Це виробничі процеси, дані з датчиків та машин, логістика, предиктивне обслуговування, управління енергоспоживанням. Foundry IQ з'єднує фізичний та цифровий світи, дозволяючи агентам оптимізувати реальні виробничі процеси.

Fabric IQ – інтелектуальний шар для хмарних даних та аналітики, що об'єднує всю інформацію в Microsoft Fabric. Це інтеграція даних з усіх джерел, побудова озер даних та сховищ, семантичне моделювання, аналітика в реальному часі та підґрунтя для машинного навчання. Fabric IQ забезпечує єдине джерело правди для всіх агентів та систем організації.

Ця тріада фактично покриває весь життєвий цикл підприємства: від цеху та логістики до аналітичного бек-енду та прийняття управлінських рішень. За словами Алтхоффа, це дозволяє об'єднати людські амбіції з технологічними можливостями, створюючи єдиний організм.

Agent 365: control plane для мільярдів агентів

Корпорація також представила Microsoft Agent 365 – платформу управління, яка дає ІТ-адміністраторам змогу централізовано керувати всіма агентами в організації. Це control plane, незалежно від того, чи були агенти створені через Copilot Studio, сторонніми фреймворками на кшталт LangChain, чи партнерами як ServiceNow та Adobe.

Раян Росланскі

Agent Registry надає повний каталог усіх агентів: офіційних від Microsoft з унікальним ID, власних корпоративних, shadow agents, які виявлені автоматично та потребують легалізації, та партнерських сертифікованих. Кожен агент отримує унікальну ідентичність через Microsoft Entra ID, що означає застосування тих самих політик контролю доступу, що й для людей. Можна все налаштувати так, щоб агент працював лише у певний час, з певних мереж, з певними даними. Зберігається повний audit trail всіх дій.

Дашборд візуалізації показує інтерактивну карту взаємозв'язків між людьми, агентами різних типів та даними. Він відображає частоту використання кожного агента, найпопулярніші робочі процеси, виявлені аномалії у поведінці та тренди впровадження по департаментах. Інтеграція з Microsoft Defender виявляє зловмисне використання агентів, Data Loss Prevention забороняє передачу чутливих даних за межі організації, автоматично генеруються звіти для регуляторів.

Цей крок – відповідь на прогноз, що до 2028 року у великих організаціях може працювати до 1,3 мільярда агентів. Без належного управління така кількість створила б новий shadow IT – хаотичне використання неконтрольованих інструментів, що ставить під загрозу безпеку. Agent 365 покликаний забезпечити прозорість та контроль у такому масштабі.

Model Context Protocol: універсальна сумісність

Важливою новиною стала інтеграція агентів з бізнес-системами завдяки Model Context Protocol від Anthropic, який Microsoft активно підтримує. MCP – це відкритий стандарт, що дозволяє агентам підключатися до будь-яких даних, викликати функції у зовнішніх системах та підтримувати контекст між додатками.

Практично це означає, що агенти можуть автоматизувати підготовку комерційних пропозицій, підтягуючи дані з Dynamics, SAP, Oracle. Вони керують системами обліку, оновлюють дані клієнтів, синхронізують інформацію між підрозділами. При обробці звернень клієнтів агент бачить історію в ServiceNow, перевіряє статус замовлення в ERP, оновлює CRM. Він працює з лідами – автоматично скорує, призначає правильному менеджеру, планує наступні кроки. Внутрішні процеси як затвердження витрат, онбординг співробітників, управління доступами – все це з дотриманням політик безпеки завдяки Agent 365.

Microsoft також оголосила підтримку стандарту OpenAPI для інтеграції з тисячами наявних сервісів та Agent-to-Agent Protocol для координації між множинними агентами у складних робочих процесах.

SQL Server 2025: база даних з вбудованим АІ

Одним з найбільш технічно значущих оголошень стала загальна доступність SQL Server 2025 – першої версії, яка інтегрує АІ безпосередньо в рушій бази даних. Тепер розробники можуть робити семантичний пошук та природномовні запити до корпоративних даних без побудови окремої інфраструктури.

SQL Server 2025 отримав нативну підтримку векторних даних для зберігання ембедингів з вбудованими функціями для обчислення подібності та індексами для швидкого пошуку. Революційна можливість – управління моделями машинного навчання безпосередньо через SQL. Розробники можуть реєструвати моделі з Microsoft Foundry, Azure OpenAI, OpenAI або Ollama та використовувати їх у запитах для класифікації, аналізу тональності, генерації тексту.

Серед нових можливостей – нативна підтримка JSON як повноцінного типу даних з функціями для парсингу та індексами на полях, можливість створювати REST API безпосередньо з SQL, нарешті нативні регулярні вирази, вбудовані функції для нечіткого порівняння рядків та Change Event Streaming для керованих подіями архітектур з автоматичною публікацією змін у Kafka або Azure Event Hubs.

За час публічного попереднього перегляду понад 10 тисяч організацій випробували SQL Server 2025, створивши понад 100 тисяч активних баз даних. Середнє підвищення продуктивності аналітичних запитів склало 40%, а 85% учасників планують міграцію у перший рік. Новий SQL Server Management Studio 22 отримав інтеграцію з GitHub Copilot для автодоповнення запитів, пояснення планів виконання, генерації DDL та нативну підтримку ARM-процесорів.

Azure: інфраструктура агентної ери

Microsoft анонсувала Fairwater – найбільший та найскладніший АІ-датацентр компанії, спроєктований спеціально для тренування та інференсу великих мовних моделей. Разом з новим об'єктом в Атланті та розширенням у Вісконсині, Microsoft формує планетарну АІ-суперфабрику з рідинним охолодженням високої щільності, що дозволяє розміщувати GPU втричі щільніше з енергоефективністю на 40% вищою за традиційне повітряне охолодження.

Компанія також представила Microsoft Foundry – платформу для проєктування, розгортання та управління корпоративними АІ-агентами. Це не просто інструмент розробки, а повноцінна операційна система для агентів з можливостями lifecycle management, моніторингу та оптимізації. Azure Boost – новий апаратний прошарок для віртуалізації мережі та сховища забезпечує пропускну здатність віддаленого сховища до 20 Гбіт/с, до мільйона операцій введення-виведення на секунду та мережеву пропускну здатність до 400 Гбіт/с між віртуальними машинами.

Важливою віхою став запуск Azure Cobalt 200 – власних процесорів Microsoft на базі ARM-архітектури. Ці чипи забезпечують підтримку високопродуктивних АІ-навантажень з покращеною ефективністю та продуктивністю до 50% вищою за попереднє покоління. Microsoft йде шляхом Amazon та Google у створенні власного кремнію, оптимізованого саме під їхні навантаження.

Серед оновлень data estate – SQL Server 2025 з вбудованим АІ, HorizonDB на базі PostgreSQL та покращення Microsoft Fabric, які розглядають дані як основний вхід для автономних агентів. Azure тепер охоплює понад 70 регіонів з резиденцією даних у 33 країнах, що дозволяє глобальні інновації без бар'єрів відповідності нормам.

Azure Copilot – новий агентний інтерфейс оркеструє спеціалізованих агентів для міграції, розгортання, операцій та оптимізації. Migration Agent аналізує локальну інфраструктуру та рекомендує Azure сервіси, Deployment Agent автоматично створює Infrastructure-as-Code, Operations Agent моніторить здоров'я додатків та проводить аналіз першопричин при інцидентах, Cost Optimization Agent виявляє невикористані ресурси. Демонстрація показала, як Azure Copilot розв'язав складну проблему з Kubernetes за менш ніж три хвилини.

Партнерство з Anthropic та відкрита екосистема

Microsoft оголосила поглиблення співпраці з Anthropic. Угода включає зобов'язання Anthropic витратити 30 мільярдів доларів на обчислювальні потужності Azure, інвестицію Microsoft у 5 мільярдів та NVIDIA у 10 мільярдів доларів в Anthropic. Моделі Claude Haiku, Sonnet та Opus тепер доступні в Azure AI Foundry Agent Service з підтримкою fine-tuning на власних даних.

Copilot може використовувати моделі Claude для специфічних задач, вибір відбувається автоматично на основі характеру запиту. На сцені виступив Майк Крігер (Mike Krieger), головний директор з продукту Anthropic та колишній співзасновник Instagram, який наголосив на важливості відкритих стандартів для уникнення фрагментації агентної екосистеми.

Майк Крігер з Ашою Шарма (Asha Sharma), President, Core AI Product, Microsoft

Microsoft представила екосистему партнерів. Так, Adobe інтегрує Experience Cloud з Microsoft Fabric IQ, агенти можуть створювати персоналізований контент на основі даних клієнтів. ServiceNow надає агентів для IT Service Management з автоматичним створенням та вирішенням тікетів. Workday пропонує HR-агентів для рекрутингу, онбордингу та performance management. Всі партнерські агенти реєструються через Agent 365 Registry та підпадають під єдині політики безпеки.

Security Copilot та безпека за замовчуванням

Microsoft оголосила, що Security Copilot буде включено для всіх клієнтів Microsoft 365 E5 без додаткової плати. Це значний крок у демократизації АІ-безпеки. Агент постійно шукає індикатори компромісу, аналізує поведінку користувачів, виявляє lateral movement та privilege escalation. Incident Response Automation автоматично створює playbooks та оркеструє дії між різними інструментами безпеки. Аналітики можуть ставити питання звичайною мовою, і Security Copilot перекладає їх у складні запити.

Microsoft підкреслила, що масштабування АІ-агентів вимагає нового підходу до безпеки, ідентичності та управління. Модель безпеки еволюціонує, щоб охоплювати не лише управління людською ідентичністю, але й АІ-ідентичність, дозволи доступу для АІ та моніторинг поведінки АІ. Keynote включав живу демонстрацію безпеки, де зловмисник намагався зламати агента для закупівель, щоб витягнути конфіденційні дані проєкту. Foundry Guardrails автоматично виявив шкідливу підказку, заблокував відповідь агента та миттєво сповістив команду безпеки. Це доводить, що агентам потрібна власна імунна система.

Baseline Security Mode аналізує поточну конфігурацію Microsoft 365, порівнює з рекомендаціями безпеки Microsoft, виявляє прогалини та дозволяє симулювати зміни перед застосуванням. Це охоплює багатофакторну автентифікацію, правила умовного доступу, запобігання втраті даних, фільтрування електронної пошти та захист ідентичності. Predictive Shielding – нова технологія для захисту від jailbreaking та prompt injection – аналізує підказки в реальному часі та блокує шкідливі команди до виконання.

Ці оголошення ще раз наголошують на тому, що відповідальне розгортання агентів вимагає структурованого управління з самого початку для запобігання ескалації ризиків у таких сферах як відповідність нормам, кібербезпека, безпека даних та управління витратами. Без належного контролю 1,3 мільярда агентів можуть стати не конкурентною перевагою, а кошмаром комплаєнсу.

Windows стає платформою для агентів

Microsoft анонсувала, що Windows еволюціонує з операційної системи в полотно для АІ з нативною інфраструктурою агентів. Agent Connectors API надає стандартизований спосіб для агентів взаємодіяти з файловою системою, буфером обміну, встановленими застосунками та периферією. Agent Workspace – це ізольоване середовище для роботи агентів з окремим робочим столом, sandboxing для безпеки та обмеженнями ресурсів. Ask Copilot на панелі завдань стає єдиною точкою входу для всіх агентів з контекстно-залежними рекомендаціями.

Windows 365 for Agents розширює концепцію Cloud PC на агентів. Вони можуть працювати у віртуальних робочих столах у хмарі з необмеженою масштабованістю для масового оброблення документів, паралельного виконання тестів або пакетних операцій на великих датасетах. Windows тепер є частиною єдиної екосистеми від локального PC через Edge до хмари Azure, де агенти можуть мігрувати між шарами залежно від навантаження. Готові агенти для бізнесу

Microsoft анонсувала кілька готових агентів для типових корпоративних сценаріїв. Workforce Insights Agent надає керівникам комплексне уявлення про їхні команди, аналізує розподіл навантаження, виявляє ризики вигорання на основі патернів у календарях та комунікаціях, рекомендує перерозподіл задач та прогнозує потребу у найманні.

People Agent швидко знаходить потрібних людей в організації на основі реальних навичок, а не просто назв посад, рекомендує експертів для проєктів та аналізує організаційну мережу. Learning Agent створює персоналізовані траєкторії навчання, рекомендує короткі курси та інтегрується з Viva Learning. Project Updates Agent автоматично агрегує оновлення з GitHub, Asana та Jira у Teams channels, виявляє ризики та згадує відповідальних людей.

Sales Development Agent автономно веде ліда через перші етапи воронки, скорує на основі поведінкових сигналів, персоналізує комунікації та залучає людину тільки для фінальних переговорів. Outlook Mobile отримав Voice-driven triage, де Copilot читає вголос summary листів, а користувач дає команди голосом під час їзди або прогулянки.

Цифри успіху та майбутнє

Microsoft поділилася вражаючими даними. 70% компаній з Fortune 500 використовують Copilot із середньою економією 10 годин на тиждень на користувача. 90% користувачів відчувають себе більш продуктивними, а 75% хочуть, щоб Copilot робив більше. За останні шість місяців створено понад 200 тисяч кастомних агентів у Copilot Studio із середньою економією 50 тисяч доларів на рік на агента. 82% організацій планують створити власних агентів протягом року.

Епілог: вікно можливостей закривається

Таким чином, Microsoft Ignite 2025 продемонстрував не набір окремих продуктів, а цілісну архітектуру агент-орієнтованого корпоративного інтелекту. Це революція моделі роботи та ІТ-інфраструктури, де агенти стають повноправними учасниками бізнес-процесів з власною ідентичністю, правами доступу та відповідальністю.

Після анонсу у рамках конференції Work IQ, Foundry IQ та Fabric IQ стає зрозумілим, що це не окремі продукти, а фундаментальний інтелектуальний шар, що проходить через весь технологічний стек. Від офісних документів до виробничих цехів, від аналітики даних до прийняття стратегічних рішень – інтелект стає інфраструктурою. Microsoft робить ставку на відкриті стандарти, підтримуючи моделі від різних провайдерів через MCP та OpenAPI, що є принциповою зміною стратегії від закритої екосистеми до відкритої платформи.

Agent 365 та Security Copilot демонструють серйозність підходу до управління мільярдами агентів. Без належного контролю 1,3 мільярда агентів, прогнозованих до 2028 року, можуть стати не конкурентною перевагою, а кошмаром комплаєнсу. SQL Server 2025 з вбудованим АІ показує майбутнє, де штучний інтелект не є окремим шаром додатку, а інтегрований безпосередньо у фундаментальні сервіси – бази даних, операційні системи, мережеву інфраструктуру.

Компанії, які швидко адаптуються до парадигми Frontier Firm, можуть побудувати інфраструктуру, де інновації, рішення, процеси та люди поєднані в єдину інтелектуальну мережу. Але вікно можливостей відкрите ненадовго. Наступні 18-24 місяці визначать, які організації дійсно стануть Frontier Firms майбутнього, а які залишаться боротися з пілотними проєктами минулого, застрягнувши у випадкових актах інновацій без стратегії масштабування.

Скотт Гатрі влучно відзначив, що за останні два роки ціна на модель рівня GPT-4 впала на 93%. Це означає, що АІ переходить з категорії luxury для великих корпорацій у категорію must-have для бізнесу будь-якого розміру. Економічний бар'єр впровадження зникає, залишається лише питання готовності організації до трансформації.

Microsoft Ignite 2025 по суті став маніфестом наступної епохи корпоративних технологій, де межа між людським та штучним інтелектом стирається, а успіх визначається здатністю оркеструвати обидва у єдину силу.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI