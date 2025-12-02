Samsung представила Galaxy TriFold - потрійний складаний смартфон з 10-дюймовим дисплеєм

2 декабря 2025 г., 12:25

Компанія Samsung Electronics оголосила про випуск Galaxy TriFold, свого першого складаного смартфона з трьома секціями. Пристрій, що легко поміщається в кишені, після подвійного розкладання відкриває основний дисплей розміром 10 дюймів.



Як зазначається, новий формфактор забезпечує флагманську продуктивність та збільшений екранний простір для роботи та перегляду контенту в еру мобільного штучного інтелекту.



Підкреслюється, що Galaxy TriFold має унікальну конструкцію з подвійним складанням всередину, що забезпечує захист основного дисплея. Товщина смартфона в найтоншому місці становить лише 3,9 мм. Механізм складання було спроєктовано для легкого розкладання та складання, при цьому в ньому передбачена автоматична система сповіщення користувача про неправильне складання (через екранні повідомлення та вібрацію).



Конструкція базується на вдосконаленій технології Armor FlexHinge, що використовує два шарніри різного розміру з дворейковою структурою для надійного та плавного складання. Це дозволяє панелям екранів надійно з’єднуватися з мінімальним зазором, роблячи пристрій компактнішим.

Корпус шарніра виготовлено з титану. Рамка пристрою виконана з удосконаленого Armor Aluminium, а задня панель — із керамічного скловолокна та армованого полімеру, що сприяє його тонкому дизайну та стійкості до тріщин.



Пристрій працює на спеціально розробленій мобільній платформі Snapdragon 8 Elite для Galaxy та оснащений 200 МП камерою. В ньому використовується трисекційна батарея ємністю 5600 мА·год, яка розміщена на кожній панелі для збалансованого розподілу енергії. Підтримується надшвидка зарядка 45 Вт.



Основний 10-дюймовий екран використовує нову технологію з покриттям, посиленим для кращої зносостійкості під час подвійного складання. Дисплей Dynamic 2X AMOLED підтримує частоту оновлення до 120 Гц. Яскравість зовнішнього екрана становить до 2600 ніт, а основного — до 1600 ніт. Функція Vision Booster оптимізує колір і контрастність за будь-якого освітлення.

Розкладений 10-дюймовий дисплей підвищує продуктивність, надаючи можливість працювати з трьома різними програмами одночасно у багатовіконному режимі. Користувачі можуть змінювати їхній розмір та швидко повертати конфігурацію за допомогою панелі завдань.



Виробник також зазначає, що Galaxy TriFold є першим мобільним телефоном з автономним Samsung DeX, що дозволяє налаштовувати повноцінне робоче середовище з підтримкою до чотирьох робочих просторів, у кожному з яких можна запускати до п’яти застосунків. Також можливе підключення другого екрана в розширеному режимі, а також миші та клавіатури Bluetooth.



Функції Galaxy AI інтегровані для спрощення роботи. Gemini Live вдосконалено за допомогою мультимодального AI, що дозволяє користувачам ставити контекстні запитання про те, що вони бачать або роблять, не перемикаючись між програмами. Інші функції, такі як Photo Assist (включно з Генеративним редагуванням) та Browsing Assist, також адаптовані для використання на великому екрані.

Доступність



Очікується, що Galaxy TriFold буде доступний для придбання в Кореї з 5 грудня 2025 року, а потім на інших світових ринках. Клієнти, які придбають пристрій, можуть отримати 6-місячну пробну версію Google AI Pro з доступом до функцій у застосунку Gemini, а також 2 ТБ хмарного сховища.

