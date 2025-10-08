Innoware підтвердила відповідність процесів управління інформаційною безпекою вимогам ISO27001

8 октября 2025 г., 15:35

0

Tweet

Innoware отримала міжнародний сертифікат ISO/IEC 27001:2022, який встановлює вимоги до системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) і підтверджує, що вибудовані в компанії процеси відповідають міжнародному стандарту і надійно захищають дані від спроб несанкціонованого доступу, відповідно до найкращих практик у сфері кібербезпеки та управління ризиками.

ISO/IEC 27001 – найпоширеніший у світі стандарт, що встановлює вимоги до системи управління інформаційною та кібербезпекою, мета якого – побудова процесів і заходів безпеки в організації, як цілісної та безперервної системи, що основана на ризикоорієнтованому підході та постійному покращенні ефективності.

Для отримання сертифіката ISO/IEC 27001 в Innoware були проведені комплексні заходи з адаптації до вимог стандарту і комплексний аудит, який включав аналіз наявних процесів і подальше їхнє поліпшення для відповідності та забезпечення вимогам стандарту ISO/IEC 27001:2022.

Відповідність ISO/IEC 27001 означає, що в Innoware запроваджено систему управління ризиками, пов’язаними з безпекою даних, якими компанія володіє чи оперує, і що вибудована система відповідає кращим практикам і принципам, закріпленим у цьому міжнародному стандарті.

Впровадження в Innoware системи інформаційної безпеки відповідно до стандарту ISO/IEC 27001 забезпечує: зменшення вразливості до кібератак і своєчасне реагування на нові загрози у сфері кібербезпеки; конфіденційність, збереження і неушкодженість усіх інформаційних активів, включаючи інтелектуальну власність, а також, інформацію, довірену третіми сторонами; комплексну підготовку співробітників, процесів і технологій всередині компанії до протидії технологічним ризикам та іншим загрозам; безпеку інформації та даних, що знаходяться у паперовому, хмарному та цифровому форматах.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI