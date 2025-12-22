Магія АІ або що дійсно стоїть за точним виявленням кіберзагроз

22 декабря 2025 г., 19:32

Стрімкий злет АІ часто сприймається як революція - раптовий стрибок від просто розумних алгоритмів до систем, що вражають своєю точністю. Проте за гучними заголовками ховається одвічна істина: АІ настільки дієвий, наскільки достовірними є дані, на яких він базується.

У цьому сенсі штучний інтелект та кібербезпека мають спільну ДНК. Обидві сфери залежать від величезних обсягів різноманітних та якісних даних для виявлення, прогнозування та запобігання. Різниця лише в часі: у той час як загальний АІ переживає вибухове зростання даних останні п'ять років, компанія Check Point Software займається цим вже три десятиліття.

Потужність сучасних великих мовних моделей (LLM) та платформ АІ базується на експоненціальному зростанні даних, на яких вони тренуються - це трильйони параметрів, отриманих з усього, що людство написало, намалювало чи поширило. Їхній «інтелект» - це продукт масового накопичення інформації.

Кібербезпека пройшла схожий шлях, але з однією критичною відмінністю: замість скрапінгу текстів та зображень, кіберфахівці збирають дані про загрози. Це мільярди сигналів щодня - від фаєрволів, кінцевих точок, мобільних пристроїв та хмарних середовищ. Кожен сигнал - це фрагмент цифрового поля бою, що постійно змінюється.

Результат? Предиктивна система захисту, яка працює за тим самим принципом, що й навчання АІ: спостерігати, аналізувати, адаптуватися.

З моменту заснування Check Point накопичує дані про загрози з кожного куточка земної кулі. Те, що починалося як просте порівняння патернів, еволюціонувало в евристичний аналіз, поведінкову аналітику, і тепер - у запобігання загрозам на базі АІ.

Ця еволюція не відбулася за одну ніч. Це продукт кумулятивного навчання: десятки тисяч реальних атак, виправлення хибних спрацьовувань та інтеграція нових сигнатур. По суті, Check Point тренував «мозок» кібербезпеки протягом тридцяти років.

Точність, яку сьогодні отримують замовники - 99,9% ефективності проти атак нульового дня (zero-days), майже нульовий рівень хибних спрацьовувань та превентивний захист у реальному часі — це не везіння. Це результат розумного використання історичних даних.

Довга гра на довіру та навчання

Інтелект сучасного АІ може здаватися магією, але дані для його навчання часто бувають «зашумленими», упередженими або синтетичними. На противагу цьому, датасет кібербезпеки є болісно реальним - він народжений з витоків даних, кампаній програм-вимагачів та вразливостей нульового дня.

Поки АІ продовжує навчатися на «цифровому сліді» людства, кібербезпека продовжує вчитися на цифрових битвах зловмисників. Обидві сфери мчать до більшої точності та автономності, але лише одна з них займається цим від самого світанку інтернету.

У Check Point наш інтелект не був побудований за п'ять років інформаційного вибуху. Він був здобутий - через тридцять років пильності, навчання та адаптації.

