Вебінар «Кадровий облік і розрахунок заробітної плати без 1С: реальний досвід LEONI Ukraine» 

Вебінар відбудеться у рамках наймасштабнішої події у сфері фінансів – Ukrainian CFO Forum 2025, організатором якого є FA Service, а Innoware – Партнером заходу з ERP і цифрової трансформації бізнесу.

Україна впевнено рухається до повної заборони використання російського програмного забезпечення в українському бізнес-просторі. Саме тому, сьогодні, відмова від 1С – це не тренд, а необхідність.

На вебінарі, Олена Чернець – керівниця практики, системна архітекторка, менеджерка проєктів Innoware розкаже про можливості IW HR&Payroll – рішення для кадрового обліку та розрахунку заробітної плати, розробленого на базі Microsoft Dynamics 365 Business Central і поділиться практичною інформацією про методологію, підходи до впровадження, строки та бюджети проєкту переходу з російського ПЗ на IW HR&Payroll.

Григорій Скрипець – IT Process Consultant компанії LEONI Ukraine – розповість реальний кейс впровадження і використання IW HR&Payroll в компанії, що виготовляє кабельні мережі для всесвітньо відомих автомобільних брендів і налічує близько 4000 співробітників в Україні.

Дата: 18 листопада 2025 року, 16:00 – 17:00

Формат: онлайн, вебінар

Участь у вебінарі безкоштовна за попередньою реєстрацією

Реєстрація за посиланням.

У програмі вебінару:

як залишити у минулому російські облікові системи або чому у російського ПЗ в Україні немає майбутнього;

можливості, які відкриває екосистема Майкрософт сучасному бізнесу;

огляд рішення IW HR&Payroll: Кадровий облік, Облік робочого часу, Розрахунок заробітної плати для України;

як організувати проєкт переходу з 1С/BAS на IW HR&Payroll без втрати даних і процесів (методологія, підходи до впровадження, строки, бюджети);

практичний досвід використання IW HR&Payroll в компанії LEONI Ukraine: виклики, висновки, рекомендації;

ключові висновки з кейсу LEONI: що варто передбачити CFO та HR ще до старту проєкту;

сесія запитань/відповідей.

Вебінар буде корисний власникам, керівникам бізнесу, CFO, головним бухгалтерам, HR директорам, спеціалістам з управління персоналом, спеціалістам з розрахунку заробітної плати українських компаній, що усвідомлюють ризики подальшого використання російського програмного забезпечення та шукають сучасне рішення для ведення кадрового обліку і розрахунку заробітної плати, що повністю відповідає українському законодавству та може бути інтегроване з будь-якою ERP системою.

Спікери:

Олена Чернець

Керівниця практики, системна архітекторка, менеджерка проєктів. Очолює в Innoware команду бізнес-аналітиків і розробників, має багаторічний досвід у реалізації проєктів впровадження Microsoft Dynamics 365 Business Central, як в Україні, так і за кордоном. Впродовж своєї професійної діяльності підтримує обізнаність щодо стандартів фінансового обліку за українськими та міжнародними стандартами, бере участь у розвитку та вдосконаленні рішення IW Localization, а також є системною архітекторкою рішення для автоматизації кадрового обліку та розрахунку заробітної плати IW HR&Payroll.

Григорій Скрипець

IT Process Consultant в LEONI Ukraine, від початку роботи в компанії відповідає за розробку, впровадження та підтримку ERP систем, в тому числі системи нарахування заробітної плати працівників. З 2019 року приєднався до центральної команди IT-HR надаючи підтримку у впровадженні HR проєктів по заводах компанії Leoni не тільки в Україні, але й за її межами.

