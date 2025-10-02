 
EPSA Ukraine та Innoware підтримають український бізнес для відмови від ворожого ПЗ

2 октября 2025 г., 16:35
EPSA Ukraine та Innoware підтримають український бізнес на шляху відмови від ворожого ПЗ

Компанії Innoware та EPSA Ukraine оголосили про підписання договору про стратегічне партнерство, основна мета якого допомога українському бізнесу відмовитись від використання ворожого (російського) програмного забезпечення і перейти на сучасні міжнародні ERP, CRM рішення від одного з провідних світових постачальників програмного забезпечення та комп'ютерних технологій – компанії Microsoft.

Фінансування такого переходу планується робити шляхом залучення грантового фінансування без зобов’язань повернення коштів на проєкти впровадження та підтримки: Microsoft Dynamics 365 (ERP, CRM, НR); хмарних рішень Microsoft (Microsoft Azure, Microsoft 365, Office 365, Copilot для Microsoft 365); автоматизації бізнес-процесів на базі платформи Microsoft Power Platform.

Для українських компаній впровадження такого рівня програмних рішень безумовно є стратегічним кроком у плані безпеки бізнесу і в плані інтеграції у європейську та світову бізнес-спільноту.

«Завдяки співпраці з EPSA українські компанії зможуть залучити необхідну фінансову підтримку для відмови від російського програмного забезпечення та забезпечити довгостроковий розвиток свого бізнесу з інноваційними ERP і CRM рішеннями від Microsoft, а також підвищити свою ефективність і конкурентоспроможність», – вважає Дмитро Попінако, СЕО Innoware.

