Counterpoint: чому iPhone приносить 44% доходів індустрії при частці продажів у 18%

Останній аналіз ринку від Counterpoint Research демонструє унікальну фінансову модель Apple, де компанія продовжує утримувати статус найбільш прибуткового технологічного гіганта у світі. Попри активну конкуренцію, основна потужність бренду полягає у суттєвому розриві між часткою відвантажених пристроїв та часткою отриманих від них грошей. У сегменті смартфонів Apple контролює близько 18% світового ринку за кількістю одиниць, проте у грошовому еквіваленті компанія збирає 44% всього виторгу глобальної індустрії, що підкреслює її абсолютне домінування у преміальному сегменті.



Основним джерелом фінансової стабільності залишається iPhone, який у структурі доходів самої Apple за останній звітний квартал забезпечив 46,22 млрд дол. Порівняння часток по різних продуктах виявляє цікаву закономірність: у той час як iPhone має найвищу маржинальність, сегмент iPad демонструє частку присутності у 34% на ринку планшетів за кількістю одиниць, приносячи компанії 6,95 млрд дол. виторгу. Це свідчить про те, що Apple використовує iPad як інструмент входу в екосистему, тоді як iPhone та Services працюють на максимізацію прибутку. Комп'ютери Mac забезпечили 7,74 млрд дол. доходу, маючи при цьому частку на світовому ринку ПК близько 9% у штуках.



Джефф Філдхак (Jeff Fieldhack), директор з досліджень у Counterpoint Research, зазначає, що така стратегія дозволяє Apple ігнорувати загальні тренди на сповільнення ринку. Наприклад, категорія Wearables, Home and Accessories, яка включає Apple Watch та AirPods, забезпечила 9,04 млрд дол. виторгу. Хоча у штуках продажі Apple Watch складають близько 21% світового ринку розумних годинників, у грошах цей сегмент приносить Apple набагато більше, ніж конкурентам, через вищу середню ціну продажу. Важливим фактором у 2025 році став перехід на Apple Intelligence, що змусило користувачів обирати дорожчі моделі з великим обсягом оперативної пам'яті, додатково збільшуючи середній чек.



Аналіз глобальних ринкових часток Apple у розрізі окремих категорій демонструє разючий контраст між кількісними та фінансовими показниками. Про сегмент смартфонів вище вже надавалася інформація - 44% до 178%. Схожа ситуація спостерігається і в категорії планшетів, де iPad утримує близько 34% світових постачань у штуках, проте забезпечує Apple понад половину доходів усього світового ринку пристроїв цього класу - 57%. На ринку комп’ютерів Mac контролює приблизно 11% постачань у штуках, але завдяки високій середній ціні продажу частка компанії в доходах індустрії ПК значно вища 27%. Найбільш виражене домінування простежується у сфері носимих пристроїв: Apple Watch займає близько 23% світового ринку в одиницях, але забирає левову частку фінансових надходжень усього сегмента розумних годинників - 38%. Все це робить кожну категорію продуктів Apple еталоном прибутковості у своєму класі.



Окремо варто виділити сегмент Services, який приніс компанії 24,97 млрд дол. доходу. Це єдиний сегмент, де поняття штук замінюється кількістю активних підписок, і саме тут Apple демонструє найвищу рентабельність. Ян Ван (Yang Wang), провідний аналітик Counterpoint Research, підкреслює, що поєднання закритих апаратних рішень та унікальних сервісів дозволяє Apple утримувати лояльність клієнтів навіть за умов зростання цін на компоненти. Успіх лінійки iPhone 17 має на меті ще більше зміцнити частку Apple у грошах, оскільки споживачі дедалі частіше віддають перевагу технологічним інноваціям АІ перед бюджетними альтернативами.



Економічна стійкість Apple підтверджується тим, що навіть при незначному коливанні кількості проданих одиниць, загальний виторг продовжує зростати за рахунок зміщення споживчого попиту в бік Pro-версій. Поки конкуренти борються за обсяги у бюджетних сегментах, Apple успішно конвертує свою 20-відсоткову частку світового ринку пристроїв у домінуючу фінансову позицію, фактично перетворюючи кожен проданий iPhone на платформу для довгострокового споживання цифрових послуг та АІ-сервісів.

