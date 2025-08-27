Innoware допомогла «Орбіко Україна» впровадити ERP-систему Microsoft Business Central

27 августа 2025 г., 17:35

В компанії «Орбіко Україна», що входить до складу міжнародної групи Orbico, яка об’єднує 18 компаній у 24 країнах Європи та спеціалізуються на дистрибуції професійної косметики, завершено впровадження ERP-системи Microsoft Dynamics 365 Business Central. Партнером із впровадження стала компанія Innoware – сертифікований партнер Microsoft, що має двадцятирічний досвід та понад 500 успішно реалізованих проєктів по усьому світу.

У зв’язку з активним зростанням компанії, «Орбіко Україна» зіткнулася з певними обмеженнями наявної ERP-системи, яка перестала відповідати сучасним вимогам ведення бізнесу, була технологічно застарілою та недостатньо функціональною для підтримки ефективної роботи підприємства, що активно розвивається.

«Орбіко Україна» потребувала оновленого, сучасного рішення, яке могло б забезпечити цілісне управління бізнес-процесами у межах всієї групи, гарантувало високий рівень безпеки, повністю відповідало вимогам українського законодавства, а також легко адаптувалось під особливості ведення бізнесу.

Зважаючи на успішний досвід використання Dynamics 365 Business Central і відповідність системи вимогам компанії, керівництво Orbico Group прийняло рішення про впровадження саме цієї ERP-системи в «Орбіко Україна».

Впровадження Business Central в «Орбіко Україна» розпочалося з внутрішнього аудиту та ретельного вивчення бізнес-процесів компанії спеціалістами Innoware. Спочатку було визначено ключові процеси й операції та реалізовано їх у локалізованому середовищі ERP-системи. Після цього, відповідно до потреб замовника, узгодили й розробили нестандартну функціональність, а також підготовили дані для міграції зі старої системи в нову. Останнім етапом проєкту стало навчання й тестування системи кінцевими користувачами замовника.

Загалом впровадження Microsoft Dynamics 365 Business Central в «Орбіко Україна» тривало всього шість місяців. У результаті замовник отримав сучасну, надійну, комплексну ERP-систему, уніфіковану у межах групи та налаштовану відповідно до вимог українського податкового та фінансового законодавства.

Завдяки цьому впровадженню «Орбіко Україна» отримала: прозорість фінансових операцій, автоматизовану онлайн-звітність та аналітику для прийняття обґрунтованих управлінських рішень; ефективне управління складом і закупівлями, прискорення інвентаризації, інтеграцію зі складською програмою зовнішнього логістичного провайдера; зручність роботи фінансового відділу завдяки побудові всіх процесів на основі даних фінансового обліку; логічний та зручний інтерфейс із рольовим центром, що економить час і мінімізує людський фактор при роботі з системою.

