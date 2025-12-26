 
У Пунктах незламності енергонезалежний інтернет стане обов’язковим - xPON або Starlink

26 декабря 2025 г., 10:25

Уряд ухвалив постанову про стабільний інтернет у Пунктах незламності. Кожен такий хаб повинен бути оснащений xPON або Starlink, щоб українці залишалися на звʼязку та могли працювати навіть під час тривалих знеструмлень. 

«Під час тривалих відключень цей крок критично важливий. Українці повинні залишатися на звʼязку за будь-яких умов», підкреслив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Доступ кожного хабу до інтернету буде мониторитися в режимі реального часу - кожен Пункт незламності отримає статичну IP-адресу. Це дозволить оперативно усувати проблеми та відновлювати інтернет у разі пошкоджень. 

«Створюємо умови, щоб українці мали доступ до стабільного інтернету за будь-яких обставин», наголосив Михайло Федоров.

