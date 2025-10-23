Рішення HPE для AI та квантово-стійкої безпеки впроваджують інновації на основі відкритих стандартів і модульних обчислювальних рішень

23 октября 2025 г., 14:35

0

Tweet

Оскільки AI продовжує формувати еволюцію бізнесу безпрецедентними темпами, для HPE надзвичайно важливо залишатися непохитними у своїй відданості інноваціям, безпеці та відкритим стандартам для наших клієнтів. На цьогорічному Глобальному Саміті OCP у Сан-Хосе, організованому Open Compute Project, HPE підтверджує це зобов'язання новими функціями та підтримкою останніх оновлень інфраструктури та мереж AI від NVIDIA.



Модульність стала наріжним каменем сучасної серверної архітектури, забезпечуючи взаємодію, масштабованість та безпеку, одночасно знижуючи експлуатаційні витрати. Раніше цього року HPE представила шість серверів HPE ProLiant Compute Gen12 з модульним дизайном, які повністю відповідають стандартам Open Compute Project, що відповідає зобов'язанням HPE щодо співпраці з відкритим кодом у всьому портфелі.



Модульний дизайн цих серверів HPE ProLiant Compute Gen12 забезпечує гнучкість, надаючи корпоративним клієнтам та постачальникам послуг можливість кращого контролю шляхом точного налаштування інфраструктури відповідно до динамічних бізнес-потреб.



Цей портфель включає магістральні сервери, такі як HPE ProLiant Compute DL320, DL325, DL340 та DL345 Gen12. Крім того, HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 пропонує прискорення GPU для робочих навантажень AI, а HPE ProLiant Compute DL580 Gen12 — можливості масштабування (scale-up) для більших робочих навантажень та застосунків.



Місяць обізнаності про кібербезпеку слугує нагадуванням про важливість захисту цифрової інфраструктури. HPE Integrated Lights Out (iLO 7), вперше представлений у лютому, додатково посилює свої можливості новими функціями. HPE iLO 7 підтримується інтегрованим безпечним анклавом (secure enclave) — інновацією HPE, яка використовує виділений процесор безпеки та безпечне сховище для захисту серверів HPE ProLiant Compute на кожному етапі їхнього життєвого циклу. Можливості, спочатку представлені в HPE iLO 7, дозволили HPE ProLiant Compute Gen12 стати першими та єдиними серверами, які відповідають вимогам квантово-стійкої безпеки NIST.



Доступний вже зараз, HPE iLO 7 підтримує сильніші та довші ключі шифрування, аж до 4096-бітних RSA-ключів. Крім того, оскільки останні сервери HPE ProLiant Compute використовують модульну апаратну архітектуру, HPE iLO 7 також став знімним модулем модульної апаратної системи центру обробки даних DC-MHS. Модульність має багато переваг; однак стандартизація компонентів також може призвести до ризиків ланцюга постачання, пов'язаних із контрафактними деталями. Ця версія HPE iLO гарантує, що модулі є автентичними деталями виробництва HPE, забезпечуючи цілісність системи. Крім того, якщо клієнт зіткнеться з проблемою компонента, наприклад, модуля хост-процесора (HPM), налаштування клієнта все одно будуть збережені при заміні компонента.



HPE iLO також підтримує інтеграцію локального сервера керування ключами завдяки можливостям свого безпечного анклаву, а до першої половини 2026 року як HPE iLO 6, так і iLO 7 додадуть підтримку Протоколу взаємодії керування ключами (KMIP), що відповідає останнім стандартам безпеки віддалених ключів. Завдяки цим функціям HPE додатково посилює безпеку керування серверами унікальними можливостями, доступними лише від HPE.



Сервери HPE ProLiant Compute та HPE Cray досягли 14 перших місць у бенчмарках MLPerf Inference v5.1, демонструючи високу майстерність у різних робочих навантаженнях AI в усій галузі. Це досягнення стало можливим завдяки постійній співпраці HPE з NVIDIA для забезпечення інновацій у нашому портфелі NVIDIA AI Computing by HPE.



HPE також анонсує нові рішення, засновані на архітектурі NVIDIA Kyber, та підтримуватиме майбутню технологію NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet scale-across як частину платформи Spectrum-X Ethernet. Ці рішення для фабрик AI наступного покоління допоможуть клієнтам оптимізувати потоки даних та зменшити затримку. Підтримка NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet та рішення HPE на базі NVIDIA Kyber будуть доступні в момент виходу на ринок.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI