 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Innoware відкриває офіс в Об’єднаних Арабських Еміратах

26 сентября 2025 г., 16:35
0 
 

Innoware відкриває офіс в Об’єднаних Арабських Еміратах

Консалтингова компанія Innoware, партнер Microsoft з 2002 року, офіційно відкрила офіс у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати). Це стратегічне рішення зокрема є частиною глобальної стратегії Microsoft із нарощування хмарних і AI-потужностей на Близькому Сході, а також – ключовим елементом на шляху до створення повноцінного цифрового середовища в ОАЕ.

Керівником Innoware в ОАЕ призначено Мар’яну Грудзінську. Головним її завданням як представника Innoware в країнах Близького Сходу, є реалізація проєктів цифрової трансформації компаній у регіоні, завдяки впровадженню сучасних технологічних рішень екосистеми Microsoft і забезпечення довгострокової цінності для бізнесу шляхом надання якісних послуг із підтримки впроваджених рішень.

«Присутність Innoware в одній із найрозвинутіших країн Близького Сходу підкреслює наші наміри щодо довгострокового зростання та відповідає місії – допомагати нашим клієнтам підвищувати їх ефективність і конкурентоспроможність за допомогою новітніх систем управління підприємствами», – наголосив Дмитро Попінако, СЕО Innoware.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  