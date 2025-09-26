Innoware відкриває офіс в Об’єднаних Арабських Еміратах

26 сентября 2025 г., 16:35

0

Консалтингова компанія Innoware, партнер Microsoft з 2002 року, офіційно відкрила офіс у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати). Це стратегічне рішення зокрема є частиною глобальної стратегії Microsoft із нарощування хмарних і AI-потужностей на Близькому Сході, а також – ключовим елементом на шляху до створення повноцінного цифрового середовища в ОАЕ.

Керівником Innoware в ОАЕ призначено Мар’яну Грудзінську. Головним її завданням як представника Innoware в країнах Близького Сходу, є реалізація проєктів цифрової трансформації компаній у регіоні, завдяки впровадженню сучасних технологічних рішень екосистеми Microsoft і забезпечення довгострокової цінності для бізнесу шляхом надання якісних послуг із підтримки впроваджених рішень.

«Присутність Innoware в одній із найрозвинутіших країн Близького Сходу підкреслює наші наміри щодо довгострокового зростання та відповідає місії – допомагати нашим клієнтам підвищувати їх ефективність і конкурентоспроможність за допомогою новітніх систем управління підприємствами», – наголосив Дмитро Попінако, СЕО Innoware.

