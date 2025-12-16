Колишній директор Google з корпоративного розвитку Альберт Лі переходить в OpenAI

16 декабря 2025 г., 14:35

Як повідомляє Reuters, компанія OpenAI підтвердила призначення Альберта Лі (Albert Lee) віцепрезидентом з корпоративного розвитку. Ще зовсім недавно він займав пост старшого директора з корпоративного розвитку в Google,.



Лі розпочне роботу в OpenAI у вівторок і підпорядковуватиметься фінансовому директору Сарі Фріар (Sarah Friar). Речник OpenAI повідомив, що метою залучення Лі «є забезпечення того, щоб у нас був високопоставлений керівник із широкою видимістю в компанії, який уповноважений діяти швидко».



У Google, що належить Alphabet, Лі очолював корпоративний розвиток у підрозділах Google Cloud та DeepMind, а також команду зі стратегії та скаутингу. З моменту приєднання до компанії у 2011 році він працював над понад 60 транзакціями, що охоплюють поглинання та стратегічні інвестиції, загальною сумою понад 50 мільярдів доларів. OpenAI входить у фазу поглинань різного масштабу, саме про це свідчіть те, що компанія призначила на пост віцепрезиденту з корпоративного розвитку саме Лі.



Аналітики зазначають, що найм Альберта Лі також продовжує стратегію OpenAI із залучення досвідчених керівників. Минулого місяця компанія найняла колишнього виконавчого директора Amazon Торбена Северсона (Torben Severson) на посаду нового віцепрезидента та керівника відділу глобального розвитку бізнесу. У вересні OpenAI також найняла Майка Лібераторе (Mike Liberatore), колишнього фінансового директора xAI Ілона Маска, на посаду бізнес-фінансового директора стартапу.



Лі також входив до консультативної ради незалежного фонду зростання Alphabet - CapitalG, який інвестував у такі компанії, як CrowdStrike та Airbnb.

