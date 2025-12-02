Етична складова продажу серверів

2 декабря 2025 г., 17:55

0

Tweet

Первинна мета будь-якого бізнесу — отримувати прибуток.

Але ж лікар у приватній клініці також працює за гроші. І автомеханік на СТО. Будівельна бригада не займається благодійністю.

Коли ми звертаємось по послуги до інших спеціалістів, ми очікуємо на професіоналізм і порядність.

Хочемо, щоб лікар не прописував нам фуфломіцин і не призначав марних процедур.

Сподіваємося, що механік не внесе в рахунок роботи, яких не виконував, і не замінить запчастини, що не потребують заміни.

Довіряємо бригадиру, його досвіду та вибору матеріалів.

Продавці серверів мусять вирішувати завдання замовника, а не власні. Бумеранг, він повертається.

Прилетить за:

«Захисні передні панелі»

Контролери, що «не займають PCIe-слотів»

Вимогу 32 слотів DIMM при потребі у 32 ГБ DRAM

«Замок, який у закритому положенні блокує кнопку ввімкнення»

Матеріал корпусу: сталь товщиною не менше 0,6 мм

…і за інші декоративні “покращення”, що не мають жодного стосунку до реалій

Є проста формула: «Вчиняй так, як хотів би, щоб вчиняли з тобою».

Не треба розповідати, що «інакше тендер не виграти».

Імітуєте професійність — йдіть на сцену, в клоуни. Або в депутати.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI