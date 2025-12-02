 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Андрій Тищенко

Андрій Тищенко

Етична складова продажу серверів

2 декабря 2025 г., 17:55
0 
 

Первинна мета будь-якого бізнесу — отримувати прибуток.

Але ж лікар у приватній клініці також працює за гроші. І автомеханік на СТО. Будівельна бригада не займається благодійністю.

Коли ми звертаємось по послуги до інших спеціалістів, ми очікуємо на професіоналізм і порядність.
Хочемо, щоб лікар не прописував нам фуфломіцин і не призначав марних процедур.
Сподіваємося, що механік не внесе в рахунок роботи, яких не виконував, і не замінить запчастини, що не потребують заміни.
Довіряємо бригадиру, його досвіду та вибору матеріалів.

Продавці серверів мусять вирішувати завдання замовника, а не власні. Бумеранг, він повертається.

Прилетить за:

    «Захисні передні панелі»
    Контролери, що «не займають PCIe-слотів»
    Вимогу 32 слотів DIMM при потребі у 32 ГБ DRAM
    «Замок, який у закритому положенні блокує кнопку ввімкнення»
    Матеріал корпусу: сталь товщиною не менше 0,6 мм
    …і за інші декоративні “покращення”, що не мають жодного стосунку до реалій

Є проста формула: «Вчиняй так, як хотів би, щоб вчиняли з тобою».

Не треба розповідати, що «інакше тендер не виграти».
Імітуєте професійність — йдіть на сцену, в клоуни. Або в депутати.

 

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  