США заборонили сертифікацію нових моделей безпілотників DJI та Autel

Як повідомляє Reuters, Федеральна комісія з зв'язку США (FCC) оголосила про офіційну заборону імпорту всіх нових моделей безпілотників іноземного виробництва, включаючи продукцію китайських гігантів DJI та Autel. Це рішення ґрунтується на висновках міжвідомчої комісії під егідою Білого дому, яка визнала, що іноземні дрони та їхні критичні компоненти становлять неприйнятний ризик для національної безпеки через загрози несанкціонованого спостереження, витоку конфіденційних даних та вразливостей у ланцюжках постачання. Внесення компаній до так званого «покриваного списку» (Covered List) означає, що вони більше не зможуть отримувати необхідні дозволи FCC для продажу нових пристроїв на американському ринку.



Представники DJI висловили розчарування цим рішенням, зазначивши, що воно поставить під загрозу численні програми правоохоронних органів та служб екстреного реагування, які використовують їхні технології. За даними компанії, понад 80% місцевих агентств громадської безпеки в США покладаються на дрони DJI як на найефективніше та найвигідніше рішення. Водночас у FCC уточнили, що заборона стосується лише нових моделей та компонентів. Споживачі та державні структури можуть продовжувати легально використовувати вже придбані апарати, які отримали дозвіл регулятора раніше.



Міністерство закордонних справ Китаю виступило з різким засудженням дій Вашингтона, звинувативши США у занадто широкому тлумаченні концепції національної безпеки та створенні дискримінаційних списків. Пекін закликав американську сторону виправити свої помилкові методи та забезпечити справедливе середовище для китайських підприємств, попередивши про можливість вжиття необхідних заходів для захисту прав своїх компаній. Раніше Конгрес США наказав провести перевірку безпеки DJI та Autel протягом року, що і призвело до нинішньої ескалації в торговельних та безпекових відносинах.



Себастьян Горка (Sebastian Gorka), старший директор з питань контртероризму в Раді національної безпеки, підкреслив, що ці заходи є частиною стратегії президента Дональда Трампа щодо зменшення залежності від китайських технологій. Він зазначив, що дрони є важливою складовою майбутньої безпеки Америки, а тому вони повинні виготовлятися виключно в США. Окреме занепокоєння викликає можливість збору даних під час підготовки до масштабних подій, таких як Олімпійські ігри та Чемпіонат світу з футболу. Очікується, що найближчим часом Міністерство торгівлі США випустить додаткові правила, які можуть ще більше обмежити імпорт іноземних безпілотників.



Аналіз ринкової ситуації свідчить про радикальну трансформацію американського сектору безпілотних авіаційних систем. Компанія DJI наразі контролює понад 50% комерційного ринку дронів у США, а її частка в сегменті державних закупівель подекуди сягає 80-90%. Заборона на сертифікацію нових моделей фактично заморожує технологічне оновлення парку БпЛА для тисяч американських компаній та муніципальних служб. Це створює величезне вікно можливостей для американських стартапів, проте експерти прогнозують, що вартість аналогічних рішень місцевого виробництва може бути на 40-60% вищою через відсутність ефекту масштабу та складніші ланцюжки постачання компонентів без участі Китаю. Водночас впровадження АІ-систем для обробки відеоданих безпосередньо на борту дронів потребуватиме нових безпечних чіпів американського або союзного виробництва, що стимулюватиме внутрішній попит на напівпровідники у 2026 році.



Незважаючи на суворе регулювання, Пентагон зберігає за собою право в майбутньому виводити окремі класи дронів з-під обмежень, якщо вони пройдуть ретельну перевірку на відсутність безпекових вразливостей. Представники Республіканської партії вже привітали рішення FCC, назвавши широке поширення китайських безпілотників у американському повітряному просторі багаторічним кошмаром для контррозвідки. Наразі китайські виробники, включаючи Hikvision, намагаються оскаржити подібні обмеження в судах, проте попередні рішення американських суддів свідчать про те, що аргументи національної безпеки зазвичай мають пріоритет над комерційними інтересами іноземних компаній.

