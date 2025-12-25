Nvidia фактично поглинає Groq - транзакція на 20 млрд дол.

25 декабря 2025 г., 9:35

Корпорація Nvidia оголосила про підписання своєї найбільшої в історії угоди, погодившись придбати активи дев'ятирічного чип-стартапу Groq за суму близько 20 млрд дол.



Угода структурована як «неексклюзивна ліцензійна угода», що дозволяє Nvidia отримати доступ до унікальної інтелектуальної власності Groq та найняти ключове керівництво компанії, включаючи її засновника та генерального директора Джонатана Росса. Росс, який раніше був одним із творців тензорних процесорів (TPU) у Google, разом із президентом Санні Мадрою та іншими провідними інженерами приєднається до Nvidia. Сама ж компанія Groq продовжить існувати як незалежна одиниця під керівництвом нового CEO Саймона Едвардса, зосередившись на роботі свого хмарного сервісу GroqCloud, який не увійшов до предмета угоди.



Основним активом Groq є їхні спеціалізовані процесори (LPU), головне завдання яких - надшвидке виведення (інференс) великих мовних моделей. На відміну від традиційних графічних процесорів, чипи Groq мають детерміновану архітектуру, що дозволяє контролювати час обчислень з високою точністю та уникати затримок. Компанія стверджує, що її рішення споживають у десять разів менше енергії, ніж стандартні відеокарти, завдяки використанню надшвидкої пам'яті SRAM замість HBM. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг у листі до співробітників зазначив, що інтеграція процесорів Groq (з низькою затримкою) в архітектуру «АІ-фабрик» Nvidia дозволить значно розширити можливості платформи для обробки завдань у реальному часі.



Як зазначає СNBC, фінансові деталі угоди вражають ринок, оскільки сума у 20 млрд дол. передбачає величезну премію до останньої оцінки Groq у 6,9 млрд дол., зафіксованої лише три місяці тому під час раунду фінансування на 750 млн дол. Серед інвесторів стартапу були такі гіганти, як Blackrock, Samsung, Cisco та фонд 1789 Capital. Для Nvidia це придбання є логічним продовженням стратегії «зворотного найму» (reverse acquihire), яка дозволяє отримувати таланти та технології без повного поглинання компанії, що часто допомагає уникати надмірного антимонопольного контролю. Раніше цього року Nvidia вже здійснила схожу, хоча й меншу угоду зі стартапом Enfabrica за 900 млн дол.



Незважаючи на те, що Nvidia вже володіла значними грошовими резервами у розмірі понад 60 млрд дол., ця транзакція суттєво перевершує її попередній рекорд - купівлю ізраїльського розробника Mellanox за 7 млрд дол. у 2019 році.



Groq, яка планувала отримати 500 млн дол. виторгу цього року, не шукала покупця активно, проте пропозиція Nvidia виявилася занадто привабливою для інвесторів. Очікується, що інтеграція технології RealScale від Groq, яка вирішує проблеми синхронізації серверів, допоможе Nvidia подолати технічні бар'єри при масштабуванні найбільших у світі АІ-кластерів наступного покоління.



Аналіз ринкової стратегії Nvidia через призму угоди з Groq демонструє агресивне прагнення компанії монополізувати сегмент АІ-інференсу, де стартапи намагалися знайти нішу за рахунок енергоефективності. За оцінками експертів, виплата 20 млрд дол. за ліцензування IP та перехід команди становить майже 40-річний очікуваний дохід Groq при поточних темпах росту, що підкреслює критичну важливість технології LPU для майбутнього лінійки Blackwell. Компанія Дженсена Хуанга фактично купує час та усуває одного з найбільш технологічно підкованих конкурентів, чиї чипи могли стати реальною альтернативою GPU в дата-центрах великих хмарних провайдерів.



Очікується, що після інтеграції IP від Groq, дохідна частина Nvidia від сервісів реального часу може зрости на 15-20% вже у 2026 році.



Водночас ця угода створює прецедент надвисоких оцінок для чип-стартапів, що може призвести до нової хвилі інвестицій у компанії на кшталт Cerebras, які також готуються до виходу на публічний ринок.



Ця транзакція відбувається на тлі глобального буму інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту, де Nvidia виступає не лише постачальником, а й ключовим інвестором екосистеми. Компанія вже підтримала таких гравців, як CoreWeave, Cohere та Crusoe, а також веде переговори про масштабні вкладення в OpenAI. Угода з Groq є чітким сигналом для ринку: Nvidia готова витрачати будь-які кошти, щоб зберегти свій статус «центру управління» світовою революцією АІ та не допустити появи конкурентних архітектур, здатних змістити її з позиції лідера.

