OpenAI перегруповується через конкуренцію з Google

3 декабря 2025 г., 17:25

Сем Альтман оголосив всередині OpenAI режим «code red». Три роки тому рівно ту ж фразу використовували в Google, реагуючи на реліз ChatGPT. Тепер ролі помінялися: Google Gemini з його 650 млн користувачів та інтеграцією в пошук став реальною загрозою, змусивши піонера ринку перегрупуватися.

Заради утримання лідерства OpenAI ставить на паузу запуск реклами (про яку офіційно не оголошували, але активно тестували) і розробку AI-агентів. Фокус зміщується на поліпшення базового продукту: персоналізацію, генерацію зображень і, що примітно, боротьбу з overrefusals.

Треба ж, всього місяць минув, як я розповідаю, що Gemini мені замінив OpenAI, а Сем вже реагує. Втім, серйозно кажучи, Google – це дійсно загроза, оскільки моделі у Google гарні та він їх дуже грамотно розгортає, причому у формі, зрозумілій користувачам.

Я підозрюю, що ми ще побачимо OpenAI з антимонопольними заявами на адресу Google – мовляв, використовує становище на ринках пошуку та браузерів для просування свого AI.

