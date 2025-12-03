 
`

Sergey Petrenko

OpenAI перегруповується через конкуренцію з Google

3 декабря 2025 г., 17:25
Сем Альтман оголосив всередині OpenAI режим «code red». Три роки тому рівно ту ж фразу використовували в Google, реагуючи на реліз ChatGPT. Тепер ролі помінялися: Google Gemini з його 650 млн користувачів та інтеграцією в пошук став реальною загрозою, змусивши піонера ринку перегрупуватися.

Заради утримання лідерства OpenAI ставить на паузу запуск реклами (про яку офіційно не оголошували, але активно тестували) і розробку AI-агентів. Фокус зміщується на поліпшення базового продукту: персоналізацію, генерацію зображень і, що примітно, боротьбу з overrefusals.

Треба ж, всього місяць минув, як я розповідаю, що Gemini мені замінив OpenAI, а Сем вже реагує. Втім, серйозно кажучи, Google – це дійсно загроза, оскільки моделі у Google гарні та він їх дуже грамотно розгортає, причому у формі, зрозумілій користувачам.

Я підозрюю, що ми ще побачимо OpenAI з антимонопольними заявами на адресу Google – мовляв, використовує становище на ринках пошуку та браузерів для просування свого AI.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

