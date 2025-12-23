Сім трендів кібербезпеки на 2026 рік

23 декабря 2025 г., 18:10

0

Tweet

Кібератаки стають дедалі складнішими, регуляторні вимоги суворішими, а витрати на захист відповідно стрімко зростають, вважають у Bakotech. За прогнозами Cybersecurity Ventures, до 2026 року глобальні витрати на рішення та сервіси кібербезпеки перевищать 520 млрд дол. на рік – удвічі більше, ніж п’ять років тому.

Поверхня атаки не обмежується мережею або застосунком. Тепер в центрі уваги облікові записи користувачів та цілісність даних. Штучний інтелект ускладнює контроль: він здатен фальсифікувати комунікації, обходити базові системи перевірки та створювати нові ризики в реальному часі.

Крім того, хмара, автоматизація, IoT та квантові обчислення збільшують потенційні вектори атак і водночас формують нові стандарти безпеки. Регуляції NIS2 та DORA вимагають від бізнесу забезпечення надійного захисту даних і систем, щоб відповідати сучасним вимогам.

То що має робити бізнес для забезпечення безпеки та створення основи для цифрових інновацій? Розгляньмо сім актуальних трендів кібербезпеки.

1. Застосування AI в атаках і в обороні

У 2026 році штучний інтелект стане одночасно інструментом атаки та захисту. AI-агенти дозволяють зловмисникам автоматизувати й гіперперсоналізувати атаки – від фішингу до адаптивних експлойтів, що навчаються в реальному часі на основі даних із соцмереж і попередніх витоків.

З боку захисту AI трансформує SOC у першу лінію оборони. Автономні агенти швидко аналізують події, блокують загрози та зменшують навантаження на фахівців, прискорюючи реагування, підтримуючи DevSecOps і автоматизуючи операційні процеси.

Водночас автономність AI створює нові ризики. Помилки конфігурації можуть надати агентам надмірні привілеї доступу до критичних систем, що робить їх привабливою ціллю для атак. Тому ключовою відповіддю стає контроль і governance AI: постійний моніторинг агентів, блокування неправомірних дій і координація AI для проактивного виявлення вразливостей.

2. Перехід від периметрової безпеки до data-centric підходу

Більшість інцидентів сьогодні пов’язані з компрометацією даних, а не зламом мережі. У 2026 році компанії зосередяться на захисті даних і дій користувачів, а не лише на периметрових контролях.

Кібербезпека виходить за межі ІТ-інфраструктури й охоплює IoT, IIoT та інші не IT-середовища, стаючи стратегічним елементом бізнесу. Це вимагає залучення CISO як бізнес-партнера та інтеграції безпеки у правові, етичні й операційні процеси.

Data-centric підхід базується на моніторингу поведінки, контролі доступу та класифікації інформації. Метрики на кшталт threat blocked і cyber resilience дозволяють оцінювати готовність до інцидентів і швидкість відновлення. Ключова мета – не повне усунення атак, а керування ризиком і забезпечення безперервності бізнесу.

3. Зміцнення DevSecOps та Secure Coding

Швидкі цикли розробки та активне використання AI для генерації коду створюють нові вразливості, тому перевірок безпеки наприкінці процесу вже недостатньо. У 2026 році компанії переходитимуть до shift-left security, інтегруючи захист безпосередньо в життєвий цикл розробки.

Dev-команди навчаються виявляти та запобігати загрозам на етапах дизайну і кодування. Захисні практики вбудовуються в SDLC, а метрики threat blocked і cyber resilience дозволяють оцінювати ефективність заходів і швидкість відновлення.

Розробники стають першою лінією оборони. Навчання secure coding, культура безпеки та обмін знаннями між бізнесом і постачальниками перетворюються на невіддільну частину стратегії захисту та основи безпечної розробки.

4. Хмарні середовища: зростання складності та атак

Хмара залишається базовим елементом ІТ-ландшафту, але мультихмарні та edge-середовища суттєво ускладнюють кібербезпеку. Постійний рух даних між SaaS, кінцевими точками та on-premises системами створює нові вектори атак. Основними ризиками залишаються misconfigurations, shadow IT та неконтрольоване використання SaaS.

У 2026 році компанії інвестуватимуть у cloud-native security frameworks для забезпечення єдиної видимості та контролю в гібридних середовищах. Рішення на кшталт SASE та CSPM дозволяють виявляти помилки конфігурації й контролювати безпеку в реальному часі. Попри переваги edge computing, ключовими вимогами залишаються контроль доступу та безперервний моніторинг.

5. Розширення рівня атаки через кінцеві точки та мобільні пристрої

Дистанційна та гібридна робота, а також зростання IoT і edge-середовищ суттєво розширили поверхню атаки. Співробітники підключаються з різних мереж і пристроїв, що підвищує ризик фішингу, крадіжки облікових даних і AI-імітацій віддалених сесій.

У 2026 році безпечний віддалений доступ залишатиметься критичним. Організації переходять від VPN до Zero-Trust підходів з багатофакторною автентифікацією, шифруванням і детальними політиками доступу. Централізоване керування забезпечує видимість підключень і виявлення аномалій.

Паралельно зростає кількість IoT та edge-пристроїв, які часто мають обмежений рівень захисту. Тому керування життєвим циклом пристроїв, сегментація на edge та постійний контроль усіх точок доступу стають ключовими умовами зниження ризиків у гібридному та мультихмарному середовищі.

6. Identity-first security

Облікові записи залишаються головним вектором атак, а традиційна MFA не завжди забезпечує належний рівень захисту. Deepfake, синтетичні медіа та AI-генеровані особистості ускладнюють перевірку автентичності команд, голосу й відео, створюючи нові ризики навіть для керівництва.

Проблема поширюється і на машини: кількість автономних агентів і AI-систем значно перевищує кількість користувачів, а компрометація однієї ідентичності може запустити ланцюг автоматизованих дій із серйозними наслідками для бізнесу.

Відповіддю стає identity-first підхід, що базується на безперервній автентифікації людей і агентів, поведінковій аналітиці та контролі дій навіть після порушення доступу. У 2026 році identity-first security формується як ключова основа довіри, що захищає людей, системи та автономні процеси.

7. Посилення регуляторних вимог

У 2026 році кібербезпека остаточно виходить за межі ІТ і стає пріоритетом корпоративного управління та комплаєнсу. Регуляції на кшталт NIS2 і DORA вимагають швидкого повідомлення про інциденти, посиленого захисту даних і чіткої відповідальності на рівні керівництва.

Компаніям недостатньо просто впроваджувати технічні засоби захисту – необхідні документовані та перевірювані процеси. Це критично як для відповідності регуляціям, так і для кіберстрахування, де важливими є докази MFA, контролю доступу та планів реагування. Прозорий моніторинг і audit trails знижують ризики санкцій і підтримують довіру клієнтів.

Успішні організації формують культуру безпеки, в якій комплаєнс і керування ризиками інтегровані в повсякденну діяльність бізнесу.

Рекомендації

Щоб підготувати бізнес до нових кіберзагроз і регуляторних вимог, варто зосередитися на конкретних діях:

Аудит даних. Оцініть, які дані є критичними, де вони зберігаються і як ними користуються.

Класифікація інформації. Позначайте та сегментуйте дані за рівнем чутливості для ефективного захисту.

Посилення захисту даних. Впровадьте DLP, DRM і CASB для контролю доступу та запобігання витоку.

Інтеграція DevSecOps та secure coding. Впроваджуйте безпеку на ранніх етапах розробки, навчайте команди Dev та AppSec.

Керування кінцевими точками. Забезпечте централізоване керування, контроль доступу та відповідність політикам через UEM-платформи.

Identity-first security. Налаштуйте постійну автентифікацію, поведінкову аналітику та контроль дій навіть після компрометації доступу.

Процеси звітності та доказів відповідності. Додайте audit trails, логи та документи, що підтверджують безпеку і відповідність регуляторним вимогам.

Неможливо передбачити, коли станеться інцидент, але можливо підготуватись до цього. У 2026 році кібербезпека переходить від технічного захисту до керування ризиками, даними та ідентичностями. Зростання ролі AI, мультихмарних і edge-середовищ, автономних агентів та жорсткіших регуляторних вимог змінює сам підхід до безпеки.

Компанії, що орієнтуються лише на периметр або окремі інструменти, залишаються вразливими. Натомість ефективна стратегія базується на data-centric та identity-first підходах, інтеграції безпеки в SDLC, Zero Trust, постійному моніторингу та вимірюваній кіберстійкості.

Вистоять ті організації, які зможуть не лише запобігати інцидентам, а й швидко виявляти, локалізувати та відновлюватися, доводячи відповідність регуляціям і зберігаючи довіру клієнтів. У такій моделі кібербезпека стає не витратною статтею, а фундаментом стабільності та цифрових інновацій.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI