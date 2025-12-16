Енергетики України відновили постачання світла майже мільйону споживачів

16 декабря 2025 г., 10:25

+11

голос Tweet

Брифінг заступниці Міністра енергетики України Ольги Юхимчук про стан енергосистеми станом на ранок 15 грудня



Міністерство енергетики України повідомило, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. Мерзотна росія щодня завдає ударів по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прикордонних і прифронтових регіонах.



Впродовж вихідних однієї з наймасованіших атак зазнала Одеська область. Ворог цілеспрямовано бив по об’єктах розподілу та передачі електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК «Укренерго». Тимчасово без електропостачання залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.



Протягом вихідних енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. Водночас без світла в регіоні залишається понад 430 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно. На Миколаївщині електропостачання вже повернуто для понад 345 тисяч споживачів.



На Дніпропетровщині внаслідок повторного ворожого обстрілу енергетичного об’єкта поранено працівника енергетичної галузі. Постраждалого доставлено до лікарні, йому надається необхідна медична допомога.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI