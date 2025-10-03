17 відмінностей iPhone 17 Pro Max

3 октября 2025 г., 17:25

Відмінностей від чого, власне? Мій попередній телефон – iPhone 16 Pro Max, і з ним я, відповідно, буду порівнювати. Безумовно, я однозначно серед тої меншої частини користувачів, які мають можливість міняти телефон кожного року. Тому мої враження будуть актуальними далеко не для всіх. Але важливо пам’ятати, що зміни рік до року множаться. І якщо у вас зараз модель iPhone трьох-чотирьох річної давнини, то мої коментарі можна сміливо множити на 3-5, щоб уявити прогрес. (Якщо у вас телефон Xiaomi 5-річної давності, то далі можна не читати, тому що все це у Xiaomi було ще 10 років назад. Жарт). Щоб не так нудно читалось, я ще розкидаю по тексту фотографії з 17 Pro, які я намагався додавати без жодних змін, фотографуючи в основному в автоматичному режимі.

Я, починаючи цей пост, не знаю, чи набереться насправді 17 відмінностей між моделями, які я порівнюю, але побачмо, що вийде. Почну з того, що мене підштовхнуло до апгрейду в першу чергу (хоча кого я збираюсь дурити, ви й так знаєте, що я б його купив будь що. Вартість апгрейду не така вже й висока, тому ще є попередня модель, яку я можу продати або зробити trade-in за 2/3 вартості, що я заплатив рік тому, але все одно приємно, коли отримуєш щось нове). Для мене в першу чергу фактором став помаранчевий колір, який я дуже люблю.

1. Колір

Останні декілька років у Apple колірна гамма в айфонах була достатньо приглушеною, і цікавих кольорів в серії Pro не було. Тому сміливе рішення додати в Pro версії помаранчевий колір мені дуже імпонує. Колись в попередньому житті у мене була помаранчева машина, зараз є маса усіляких помаранчевих аксесуарів. Коротко кажучи, цього разу для мене рішення було достатньо легким. Apple називає колір по-модному Cosmic Orange, і він дійсно достатньо цікавого відтінку і насичений.

До нього я взяв чохол Pitaka, як і для 16 Pro Max. Він дуже тоненький і не дуже-то захищає від падінь (хоча 16 Pro Max в мене декілька разів падав і майже не постраждав), але при цьому захищає від подряпин без додавання розміру і ваги. В комбінації з AppleCare+, яку можна використати для ремонту чи заміни телефону в випадку катастрофічного пошкодження, його достатньо.

Мій улюблений трейл в парку поруч – також помаранчевий

2. Корпус

Оскільки я вже сказав про подряпини, то поговоримо про новий корпус iPhone 17 Pro. Після пари років маркетингу про те, що краще титана не буває, Apple повернулася до алюмінію, хоча тепер замість алюмінієвої рамки в айфона корпус, який вирізаний з цільного куска алюмінію. Це в теорії повинно покращити й охолодження телефону (з чим були раніше проблеми), і його захист від незапланованого переходу в форму розкладачки. Недолік алюмінію в такому випадку – це те, що нанесення кольору на нього це складний процес, і гарантувати, що колір не буде псуватися від взаємодії з іншими об’єктами, Apple не може. Тому всі ви, напевно, бачили вже в інтернеті фото подряпаних ай фонів. Хоча я раджу не довіряти інтернету на 100%: багато контенту там створюється для кліків і переглядів, тому що конкретно робили з телефоном ті люди, що показують подряпини, ви не можете знати. Скоріше за все, по краях – особливо в районі «плато» камери, з часом дійсно буде видно сліди користування. Але це стосується всіх телефонів, насправді.

Цікаво, що Apple для 16 Pro вибрала показувати на коробці сторону екрана, а для 17 Pro – навпаки

Особисто мені помаранчевий алюміній дуже подобається на дотик. Який, правда, одразу демонструє, наскільки слизький цей телефон, і наскільки небезпечно його носити без чохла: втече з руки тільки так. Скло на 16 Pro Max теж було достатньо слизьким, але титанова рамка краще «прилипала» до пальців.

Сам дизайн з «плато» для камери – той самий виступ з камерами, який тепер розтягнули на всю ширину корпуса, мене особливо не турбує. Можливо, навіть стало краще, тому що симетричніше (наскільки це може бути з камерами зліва). Скляна вставка в задній стінці, як на мене, додає sophistication дизайну (українське слово «витонченість», яке пропонує система для перекладу терміну, мені здається, не дуже точно відповідає). Тобто я бачу певну «складність» дизайну, замість простої скляної стінки, і мені це здається цікавим рішенням. У чохлі більшість користувачів все одно ніколи не побачить. Кожному своє, коротко кажучи.

(100mm, ƒ2.8)

3. Ceramic Shield

Apple обіцяє, що переднє скло тепер з новою версією захисту від подряпин – але я не знайшов подряпин і на 16 Pro Max. Ну раз тепер обіцяють втричі краще, то і добре. Задня скляна вставка теж з захистом від подряпин, але, знову ж таки, дивись мій коментар вище про чохли.

4. Новий процесор

A19 проти A18, ну зрозуміло зразу ж, що прорив і космос! Насправді питання потужності процесора якось вже давно не стоїть в iPhone, вони вже декілька років настільки швидкі, що на звичайних завданнях користувачів це ніяк не помітно. Правда, оскільки Apple все більше позиціює Pro моделі для професіоналів відео, то там, напевно, всі ці ядра та акселератори стануть в пригоді.

5. Пам’ять

В 17 Pro пам’яті стало 12ГБ проти 8ГБ в 16 Pro. Але для людини, що починала з комп’ютерів, де пам’яті було менше мегабайта, телефони з гігабайтами все ще незвично.

iPhone 17 Pro Max, Ultra Wide Camera – 13 mm ƒ2.2

6. Акумулятор

Одна з основних причин апгрейду, напевно, і також причина, чому я вирішив залишитися на Pro Max, хоча думки про повернення до простого Pro проскакували. В інтернеті багато різних тестів, які порівнюють роботу від акумулятора між різними телефонами. Але вони не так часто демонструють ефект в реальному житті. Мало хто з нас так навантажує телефон програмами, відео та іншими задачами, щоб акумулятор розрядився за 6-7 годин. Важливо пам’ятати, що одна година, на яку новий Pro Max працює довше в такому тесті, скоріше за все означатиме 3-5 годин в реальному житті.

Я достатньо активно використовую телефон, особливо коли не вдома – хайкінг, велосипед, фото собаки – і тому готовий заплатити за максимальну місткість акумулятора. З мого досвіду використання 17 Pro Max за цей тиждень, я бачу, що я не відчуваю такої нагальної необхідності дозаряджати телефон, як це було з 16 Pro Max. Я планую чотириденний хайк без доступу до зарядок в наступному році (зовнішній акумулятор я з собою, звичайно, візьму), і тому мені не треба придумувати собі виправдання за «найбільший акумулятор в iPhone». Важливо пам’ятати, що в США телефони тільки з eSim, тому в них акумулятор більше, ніж в телефонах з фізичною SIM картою.

Новий проєкт сина – відновлення списаного через викрадення мотоцикла

7. Фронтальна камера

Я не дуже часто використовував її для селфі, тому що в попередніх моделях вона була не дуже (12МП у 16 Pro Max). Я налаштувався використовувати вбудований в мене селфі-стик (руку) для фотографій задніми камерами, хоча це обмежує ракурси й не дозволяє бачити, що ти фотографуєш. Квадратний сенсор, 18МП і набір інших покращень в фронтальній камері, можливо, підштовхнуть використовувати її частіше. Але як людина, яка менше звикла до вертикальних фото і відео, можу тільки привітати можливість мати горизонтальну картинку у фронтальній камері.

8. Задні камери

Apple витратила три роки, щоб весь масив камер перевести на 48МП: почали в 15 Pro Max, в 16 Pro Max додали в Ultra wide камеру, і ось тепер telephoto теж з 48МП. Можна скільки завгодно говорити про те, що справжні фотографи зумлять ногами (звичайно, якщо у тебе прайм-лінза), але зум – штука корисна. З 48МП Apple перейшла на максимальний зум 8х (200-мм), хоча, мені здається, в інтернеті все ще йдуть суперечки про те, чи там оптичний зум, чи копінг кадру. Мені подобається ця стаття, яка розставляє все по місцях. Результат, якщо порівняти 16 Pro Max і 17 Pro Max, знятий з однієї й тої ж точки, виглядає так:

iPhone 16 Pro Max, 120mm

iPhone 17 Pro Max, 200mm

9. Екран

Розміри, частота оновлення та інші параметри залишились тими ж самими, що й у попереднього покоління, але пікова яскравість екрана тепер 3000 nits – і цю різницю я помітив неодноразово на яскравому сонці.

10. Розміри

Як показує сторінка порівняння в Apple, 17 Pro Max на 0,4-мм вище (163,4-мм проти 163-мм у 16 Pro Max), на стільки ж ширший (78-мм проти 77,6-мм), і на 0,5-мм товстіший (8,75-мм проти 8,25-мм). Різниця насправді мінімальна, і в руках вона не відчувається. Що відчувається, так це те, що закругленість країв задньої стінки має більший діаметр, і це може створювати ефект, ніби телефон суттєво товстіший (давайте вже без фейшеймінгу).

11. Вага

17 Pro Max на «цілих» 6 грамів важче, ніж 16 Pro Max (233 проти 227, більше ніж 2%). Тобто різниця така, що в руках і непомітно.

iPhone 16 Pro Max, 120 mm ƒ2.8

iPhone 17 Pro Max, 100 mm ƒ2.8

12. Подвійний запис відео

Хотів поклястися, що бачив цю функціональність раніше, але зрозумів, що, скоріше за все, це були сторонні програми, які при цьому ще й дуже глючили. Тепер функціональність запису з двох камер (позаду і фронтальної) зразу вбудована в систему. Я впевнений, що і 16 Pro Max міг би впоратися з цим, але, видно, маркетинг Apple вирішив інакше.

13. Швидка зарядка

Тепер, якщо використовувати зарядку з потужним адаптером (40W чи вище), 17 Pro Max набере 50% за 20 хвилин при зарядці через USB-С кабель, а не за 35. Що можна тільки вітати (після того, як ви придбаєте додатково такий адаптер, який не входить в комплект телефону). Якщо у вас є адаптер І MagSafe для бездротової зарядки, то 50% набереться за 30 хвилин. Той випадок, коли швидше точно краще. Сподіваюсь, що це не сильно впливає на здоров’я акумулятора.

14. Новий Bluetooth

Ага, не чекали? Серйозні інновації! Насправді для звичайних користувачів переваг від цього не так багато, але потенційно краще визначення відстані між пристроями з Bluetooth може бути корисним для всіляких трекерів і т.д. Він, як і Wifi7 – частина нового чипу N1, який забезпечує роботу різних мережевих інтерфейсів. Якби ще б Apple придумала механізм перенесення доданих Bluetooth пристроїв при переїзді між телефонами, то взагалі було б прекрасно – AirPods і Apple Watch, звичайно, переїжджають, а решту доводиться додавати знову.

15. Ліхтарик

Мені (і не тільки мені) здалось, що ліхтарик став потужнішим, ніж в попередній моделі, але без спеціального обладнання це, скоріше за все, не вияснити, а Apple про це не пише.

16. Камера парового охолодження

Майже забув. Штука для ефективного розсіювання тепла всередині телефону – герметична камера з невеликою кількістю рідини, яка перетворюється на пару і розподіляє тепло по поверхні камери. Не знаю, чи це завдяки камері, чи чомусь іншому, але при використанні телефон дійсно поки що не нагрівався так сильно, як попередня модель. Правда, «зачекайте, телефон не заряджається, бо сильно теплий» мені все одно попадалося.

iPhone 17 Pro Max, 100 mm ƒ2.8

17. Memory Integrity Enforcement (MIE)

Взагалі-то це нова функція процесора A19, але про неї можна сказати окремо. Це апаратна функція безпеки пам’яті у пристрої, яка слідкує за тим, що доступ в пам’яті відбувається у дозволений спосіб, що блокує типові механізми експлуатації, такі як переповнення буфера, і зменшує ризик віддаленого виконання коду. Все працює непомітно для користувачів, але, вочевидь, робить нове покоління телефонів з чипами A19 безпечнішими.

Фух, вдалося таки знайти 17 відмінностей між моделями. Нагадую, що якщо ви, як нормальна людина, використовуєте iPhone три-чотири роки, то цих відмінностей у вашому випадку буде набагато більше. Але вам доведеться шукати їх самостійно.

17 відмінностей iPhone 17 Pro Max

