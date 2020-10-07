Google объединила средства удалённой работы под новым брендом Workspace

7 октября 2020 г., 14:09

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Компания Google вчера объявила о выпуске Google Workspace, платформы, которая вобрала в себя весь пакет облачных инструментов для обмена сообщениями, совещаний, работы с документами и задачами, предоставив общий интерфейс для работы в офисе и на дистанции.

«Это конец «офиса» в том виде, в каком мы его знаем, — сказал Хавьер Солтеро (Javier Soltero), вице-президент и генеральный менеджер Google Workspace. — С этого момента командам необходимо развиваться без личных встреч, беречь своё время, чтобы сосредоточиться на наиболее важной работе, и налаживать человеческие связи новыми способами».

В июле Google анонсировала фреймворк, ставший в итоге Google Workspace. Это был первый шаг в реализации компанией видения унифицированного интерфейса, который отныне доступен всем бизнес-клиентам Google Workspace, а в ближайшие месяцы станет доступен и всем 2,6 миллиардам пользователей G Suite.

Идея Google Workspace заключается в уменьшении количества «контекстных переходов» между многочисленными средствами групповой работы. Это значит, что служащему не нужно переключаться между приложениями, чтобы сделать свою работу: всё ключевые инструменты готовы к использованию по первому требованию и в нужном контексте.

Уже доступны связанные превью в Docs, Sheets и Slides, которые позволяют предварительно просматривать содержимое ссылки, не покидая исходного документа, что экономит время на переключениях между приложениями и вкладками.

Когда пользователь упоминает кого-то в документе с префиксом @, всплывающее окно отображает детали, контекст и варианты действий, таких как совместное использование этого документа. Это связывает людей непосредственно в Docs, Sheets и Slides.

Например, внутри Docs, станет возможно динамически создавать документ и совместно работать над ним в «комнате» Chat — без открытия каких-либо вкладок или инструментов.

Функция аудиовизуального общения «картинка в картинке» из Meet, интегрированная в Gmail и Chat, с выходом Workplace появится также в Docs, Sheets и Slides, позволив видеть и слышать партнёров по совместной работе над документами.

В ближайшие месяцы Google также представит Google Workspace для образовательных и некоммерческих организаций. Клиенты из сферы просвещения смогут по-прежнему получать доступ к инструментам через G Suite for Education, включая Classroom, Assignments, Gmail, Calendar, Docs, Sheets, Slides и Meet.

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