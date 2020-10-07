Trend Micro представила «умную» систему предотвращения вторжения для промышленных сред

7 октября 2020 г., 14:49

0

Tweet

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Trend Micro, сообщила о том, что вендор представил первую в своём роде «умную» систему предотвращения вторжения (IPS) для промышленных сред, которая была разработана для защиты крупномасштабных сетей от критических атак и снижения уровня капитальных и операционных затрат.



Решение EdgeIPS Pro компании TXOne Networks было специально создано для крупных «умных» объектов производства в таких отраслях, как автомобилестроение и изготовление полупроводников, где применяются системы централизованного управления и высокоавтоматизированные заводы с несколькими производственными линиями. Данное решение станет частью обширного пакета продуктов Trend Micro для защиты этого сегмента, который охватывает все уровни сетевой инфраструктуры — от «облачного» периметра до корпоративных ИТ-систем, производственных операций на местах, систем оперативно-диспетчерского управления (ОДУ) и разных уровней систем управления.



Конвергенция ИТ и ОТ (информационных и операционных технологий) на «умных» предприятиях принесла огромные преимущества в плане производительности, но также повысила риски в сфере кибербезопасности, связанные с заражением вредоносным ПО и несанкционированным доступом к сети. Это может полностью остановить производство, поскольку на подобных объектах чаще всего развёрнута «плоская» сетевая архитектура, а сами они тесно взаимосвязаны, что делает их уязвимыми для атак. Владельцам производственных структур необходимо подходящее решение для обеспечения сетевой безопасности, которое поддерживает сегментацию сети и способно защитить их инфраструктуру, не мешая достигнуть основных бизнес-целей, то есть не снижая производительность систем.



Как отмечается, стандартные решения для обеспечения безопасности ИТ-сетей не так легко подстраиваются под требования OT, особенно когда речь идёт о поддержке промышленных сетевых протоколов. В то же время существующие системы безопасности промышленных сетей сталкиваются с трудностями в сфере централизованного управления, поскольку эти решения необходимо развёртывать и обслуживать индивидуально для сотен объектов и сетей, существующих в производственных цехах.



«Цифровой ландшафт постоянно изменяется, поэтому решающее значение для бизнеса имеет успешное объединение ИТ и ОТ, — отметил Акихико Омикава (Akihiko Omikawa), исполнительный вице-президент направления систем безопасности интернета вещей в Trend Micro и председатель совета директоров TXOne Networks. — Включение EdgeIPS Pro в решение Smart Factory Security Solution станет важной вехой на пути к защите крупномасштабных промышленных сетей на производстве. Простота его развёртывания и управления удобны для ИТ-подразделений и позволят организациям защитить свои сети от критических угроз, продолжая работу в обычном режиме».



EdgeIPS Pro — это прозрачный промышленный интенционно-ориентированный массив IPS, созданный с использованием однопроходной технологии глубокой инспекции пакетов компании TXOne (TXODPI™). Решение обеспечивает возможность сегментации сети с помощью межсетевого экрана/IPS/фильтрации протоколов с максимально полной поддержкой промышленных сетевых протоколов. При этом для его работы нет необходимости изменять параметры конфигурации сетей существующих активов, что дополнительно снижает начальные затраты на развёртывание системы. Также EdgeIPS Pro обеспечивает эффективное централизованное управление крупномасштабными промышленными сетями с поддержкой аппаратного байпаса третьего поколения с 48 или 96 портами и отличается простым в развёртывании форм-фактором для монтажа в стойку.



«Отсутствие сегментации сетей, которая позволила бы защитить их от распространения вредоносных программ, является наиболее распространённой проблемой на уровне опорных сетей. Также это — настоящая проблема для сред промышленных систем управления, поскольку они требуют расширенной и глубокой поддержки промышленных сетевых протоколов, — отметил д-р Теренс Лю (Terence Liu), генеральный менеджер TXOne Networks. — Наше решение EdgeIPS Pro позволяет ИТ-специалистам организовать сегментацию сетей на производственных объектах в соответствии с их бизнес-процессами».

Все про современные облачные технологии!

Не пропусти очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next 20’ OnAir!