Розпочала роботу тестова зона 5G у Бородянці

Провідні українські оператори мобільного зв’язку «Київстар», Vodafone та lifecell заявили про початок тестування 5G у селищі Бородянка Київської області. Покриття охоплює центральну частину та прилеглі вулиці селища. Запуск реалізовано спільно з європейським постачальником обладнання базових станцій Nokia. Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року.



Усі абоненти трьох операторів зі своїми SIM-картами та смартфонами з підтримкою 5G матимуть змогу спробувати новий рівень швидкості мобільного інтернету. Очікувана швидкість передачі даних залежить навантаження на мережу і може сягати від 600 - 700 Мбіт/с до пікових значень1,5 - 1,7 Гбіт/с. Технологія 5G працюватиме у діапазоні 3500 МГц. Також, завдяки значно меншій затримці, характерній для 5G, користувачі зможуть відчути інший досвід користування мобільним інтернетом – переглядати відео 4K ULTRA HD без додаткових підвантажень, вести онлайн стріми та відео-виклики зі стабільною високою якістю, грати в онлайн ігри, які потребують швидкого та надійного з’єднання.



За заявою операторів, тестувати 5G можна буде без підключення додаткових послуг, трафік у мережі 5G буде тарифікуватись як трафік LTE/4G згідно чинних тарифів, якими користуються клієнти. Якщо телефон і картка абонента підтримують технологію 5G та в смартфоні вибрано тип мережі 5G, вони автоматично підхоплять мережу у зоні тестового покриття 5G.

Окремо варто відзначити, що в Бородянці забезпечено можливість inbound роумінгу: іноземні абоненти можуть автоматично підключатися до 5G-мережі за наявності чинних роумінгових угод з їхніми мобільними операторами.

Зараз в Україні вже встановлено 35 базових станцій 5G. Технологія забезпечує надшвидкий інтернет із мінімальною затримкою. На сьогодні технологію підтримують понад 25% смартфонів українців.



Запуск пілоту став можливим завдяки тісній співпраці з Генеральним штабом, зокрема Управлінням РЕБ та Повітряними Силами ЗСУ.

