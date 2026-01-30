Google випадково розкрив новий десктопний інтерфейс Aluminum OS на базі Android 16

30 января 2026 г., 14:35

Випадкова помилка у звіті про баг на Chromium Issue Tracker дозволила вперше побачити, як виглядатиме повноцінний настільний інтерфейс Android. Витік стався через скриншоти, що супроводжували звіт про проблему з вкладками інкогніто в Chrome.



Це підтверджує чутки про те, що Google готує масштабну відповідь Samsung DeX та iPadOS, перетворюючи Android на повноцінну операційну систему для ПК.



Згідно з описом, запис екрана було зроблено на Chromebook HP Elite Dragonfly 13.5 (кодова назва «Redrix») з процесором Intel Core 12-го покоління.



Система фігурує під назвою ALOS (Aluminum OS). Номер збірки (ZL1A.260119.001.A1) прямо вказує на те, що це Android 16.



Використання наявного заліза Chromebook для тестів свідчить про наміри Google уніфікувати досвід роботи на ноутбуках та планшетах.



Настільний режим отримав низку оптимізацій для великих екранів, які відрізняють його від звичайного «планшетного» Android.



Панель статусу стала помітно масивнішою. У лівій частині відображається час (тепер із секундами) та дата.



Нові іконки: У правій частині панелі помітні нова іконка батареї Android 16 (M3E), індикатор Wi-Fi та дзвіночок сповіщень, виділена іконка Gemini та індикатор запису екрана, перемикач мови клавіатури («EN»).



Панель завдань (Taskbar) залишилася звичною для користувачів Android 15, проте курсор миші отримав невелике косметичне оновлення — тепер у нього з'явився «хвостик».



Інтерфейс вікон багато в чому нагадує ChromeOS: кнопки згортання, розгортання на весь екран та закриття розташовані у верхньому правому куті вікна; назва програми відображається зліва.



Реалізовано режим розділеного екрана (split-screen) для роботи з кількома додатками одночасно.



Найважливіша зміна в Chrome: на скриншотах у мобільному браузері Chrome з’явилася кнопка Extensions (Розширення). Досі підтримка розширень була ексклюзивною фішкою десктопної версії браузера, і її поява в Android-версії є справжнім геймчейнджером для продуктивності.

