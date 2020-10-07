Гигабитная точка доступа TP-Link EAP225-Wall обойдется в 1199 грн

7 октября 2020 г., 13:35

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Компания TP-Link объявила о старте продаж на украинском рынке настенной гигабитной точки доступа EAP225-Wall c поддержкой технологии MU-MIMO.

Новинка поддерживает стандарт 801.11ac и работает в двух диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц — с общей скоростью соединения до 1200 Мбит/с. Благодаря технологии MU-MIMO точка доступа может обмениваться данными с несколькими подключенными устройствами одновременно — таким образом, скорость Wi-Fi соединения значительно возрастет. Точке доступа не нужны дополнительные розетки, так как она поддерживает технологию PoE 802.3af/802.3at и получает питание непосредственно через Ethernet-кабель. EAP225-Wall — это не только точка доступа, но и коммутатор с тремя портами Ethernet и выходом для PoE, к которому можно подключать IP-телефоны, IP-камеры, устройства внутренней связи и многое другое.

Точки доступа EAP225-Wall монтируются в распределительные коробки Ethernet-розеток стандартов EU и US. Благодаря минималистичному дизайну устройство впишется в любой интерьер, а толщина внешнего корпуса EAP225-Wall не ппревышает 11 мм.

Рекомендованная розничная цена TP-Link EAP225-Wall составляет 1199 грн.

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