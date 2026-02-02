NVIDIA відкриває еру «AI-метеорології»: представлено Earth-2 — перший у світі відкритий стек для прогнозування погоди

2 февраля 2026 г., 15:35

На щорічній зустрічі Американського метеорологічного товариства компанія NVIDIA оголосила про запуск NVIDIA Earth-2 — першого у світі повністю відкритого сімейства AI-моделей, бібліотек та інструментів для прискореного прогнозування погоди та клімату.



Цей крок робить надточні метеорологічні прогнози доступними для вчених, стартапів та урядів по всьому світу, дозволяючи запускати складні обчислення на власній інфраструктурі без необхідності орендувати гігантські суперкомп'ютери.



NVIDIA представила три нові архітектури, які охоплюють усі етапи прогнозування:



Earth-2 Medium Range (Архітектура Atlas) забезпечує прогнози до 15 днів наперед за 70+ погодними змінними (температура, віск, вітер, вологість).



При цьому, перевершує провідні відкриті моделі у точності на стандартних галузевих тестах.



Earth-2 Nowcasting (Архітектура StormScope) використовує генеративний AI для короткострокових прогнозів (від 0 до 6 годин) локальних штормів із роздільною здатністю до кілометра. Зазначено, вперше AI перевершив традиційні фізичні моделі у прогнозуванні опадів, симулюючи динаміку шторму за лічені хвилини.



Earth-2 Global Data Assimilation (Архітектура HealDA) створює «миттєві знімки» поточної атмосфери в тисячах точок планети. Генерує початкові умови за секунди на GPU, тоді як традиційні суперкомп'ютери витрачають на це години.



Історично метеорологія залежала від величезних суперкомп'ютерів, що прораховували складні фізичні рівняння. Перехід на AI-стек від NVIDIA кардинально змінює правила гри. Модель CorrDiff дозволяє деталізувати глобальні прогнози до регіонального рівня у 500 разів швидше, ніж традиційні методи.



Ізраїльська метеорологічна служба вже повідомила про 90% скорочення витрат на обчислення при збереженні високої точності.



«Моделі Earth-2 — це гігантський крок вперед. Для нашого бізнесу, де хвилини та локальні наслідки мають значення, можливість бачити ризики в реальному часі є революційною», — зазначає Еммануель Ле Борн (Emmanuel Le Borgne), менеджер з кліматичних прогнозів TotalEnergies.



Екосистема NVIDIA об'єднала лідерів різних галузей. У сфері енергетиці Eni, GCL та Southwest Powerpool використовують AI для прогнозування попиту на газ та ефективності сонячних і вітрових електростанцій.



У напрямку страхування та фінансів AXA та S&P Global Energy моделюють тисячі сценаріїв ураганів для оцінки ризиків.



Метеорологічні служби Ізраїлю, Тайваню та США (NWS) інтегрують Earth-2 у свої щоденні робочі процеси.



На відміну від закритих пропрієтарних систем, Earth-2 інтегрує моделі від ECMWF, Microsoft та Google. Розробники можуть донавчати ці моделі під свої специфічні потреби за допомогою фреймворку NVIDIA PhysicsNeMo.



Це відкриває двері для «демократизації» погоди: тепер навіть невеликі країни або аграрні стартапи можуть мати власну систему прогнозування штормів, що рятує життя та захищає врожаї.

