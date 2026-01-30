Держспецзв’язку у 2025 році заблокував понад 34 тис. небезпечних інтернет-ресурсів

30 января 2026 г., 13:25

0

Tweet

Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ) при Держспецзв’язку у 2025 році видав 276 розпоряджень, на підставі яких було обмежено доступ до 34225 інтернет-ресурсів (автономних систем та IP-адрес), що поширювали дезінформацію, протиправний контент або використовувалися у спеціальних інформаційних операціях.

Зазначимо, що НЦУ запроваджує обмеження відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» та постанови №75 Кабінету Міністрів України від 24.01.2025, на виконання рішень Президента України, Уряду, РНБО, а також за офіційними зверненнями правоохоронних органів.

Серед іншого активно велася боротьба з розповсюдженням матеріалів сексуального насильства над дітьми (CSAM). За інформацією, отриманою в межах міжнародної співпраці, були заблоковані вебресурси, залучені у поширенні таких матеріалів, у тому числі в анонімному сегменті мережі (DarkNet). За даними правоохоронних органів, протягом 2025 року було обмежено доступ до понад 12 тис. відповідних ресурсів. Окрім того, у співпраці з міжнародними організаціями правоохоронними органами було заблоковано та видалено понад 3500 груп та ботів у Telegram та месенджерах, що використовувалися для поширення такого контенту в українському сегменті інтернету.

Також у 2025 році блокування було спрямоване на мінімізацію ключових онлайн-загроз для дітей та підлітків, які виділили спецслужби, серед яких: вербування та маніпуляції, дезінформація під виглядом розваг; продаж нелегальних «сірих» товарів.

Найстрашнішою тенденцією 2025 року стало вербування неповнолітніх російськими спецслужбами через Telegram-канали та ігрові чати для вчинення диверсій (підпалів авто ЗСУ, релейних шаф тощо). Тож блокуються ресурси та боти, які обіцяють «легкі гроші» підліткам.

Ресурси на кшталт dosuga.net (заблокований у червні 2025 року) використовували гумор та мем-культуру для просування ворожих наративів, розрахованих на молодь.

Заблоковано сайти онлайн-аптек, які продавали рецептурні препарати без контролю; магазинів вейпів, які порушували вікові обмеження на продаж нікотиновмісної продукції тощо.

Як зазначають у НЦУ, паралельно у співпраці з Департаментом кіберполіції Національної поліції України проводився комплекс превентивних і інформаційно-роз’яснювальних заходів, спрямованих на захист прав неповнолітніх.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI