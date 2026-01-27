Швидкість оптоволокна без кабелів: інженери UC Irvine винайшли революційний трансивер для 6G

27 января 2026 г., 12:35

Команда інженерів-електриків з Каліфорнійського університету в Ірвайні (UC Irvine) представила новий бездротовий трансивер, який працює на частоті 140 ГГц. Цей винахід забезпечує швидкість передачі даних, що конкурує з фізичними оптоволоконними кабелями, і закладає фундамент для впровадження протоколів 6G та стандартів майбутнього.



Нова система на чіпі, що складається з передавача та приймача, здатна обробляти цифрові сигнали значно швидше та з вищою енергоефективністю, ніж будь-які наявні аналоги.



Пристрій досягає позначки 120 Гбіт/с. Це дозволяє передавати кілька фільмів у форматі 4K за частку секунди.



Робота у F-діапазоні (вище 100 ГГц) відкриває доступ до величезної пропускної здатності, недоступної для сучасних стандартів 5G.



Приймач споживає 230 мВт, що робить його придатним для використання в смартфонах та інших портативних гаджетах.



«Ми називаємо цю технологію "бездротовим оптоволоконним патч-кордом", тому що вона пропонує шалену швидкість оптики без необхідності у фізичних кабелях», — зазначив Паям Хейдарі (Payam Heydari), директор лабораторії NCIC Labs у UC Irvine.



Головною інновацією стала відмова від традиційної цифрової обробки, яка споживає надто багато енергії на високих частотах. Дослідники зрозуміли, що звичайні архітектури з використанням цифро-аналогових (ЦАП) та аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) впираються у «стіну продуктивності».



Передавач «Bits-to-antenna» повністю усуває потребу в енергоємних ЦАП, формуючи радіочастотний сигнал безпосередньо за допомогою трьох синхронізованих субпередавачів.



Приймач «Antenna-to-bits» використовує метод «ієрархічної аналогової демодуляції». Він розбиває складні шари даних в аналоговому домені ще до того, як вони будуть оцифровані, що дозволяє економити вати енергії.



Окрім мобільних пристроїв, технологія обіцяє здійснити революцію в центрах обробки даних.



За словами розробників, цей винахід дозволить операторам «ферм даних» створювати надшвидкісні бездротові канали зв'язку між серверними стійками. Це усуне потребу в кілометрах мідної проводки, значно скоротить витрати на обладнання, електроенергію та охолодження.



Завдяки використанню стандартних напівпровідникових процесів виробництва (22-нм технологія SOI), такі чіпи можна масово випускати вже зараз, що відкриває шлях до швидкої комерціалізації 6G-пристроїв, автономного транспорту та систем крайових обчислень (AI Edge).

