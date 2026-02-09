GenАІ розігнав світовий ринок хмарних послуг до 119 млрд дол. за квартал

9 февраля 2026 г., 11:45

Нові дані аналітичної компанії Synergy Research Group свідчать про безпрецедентне прискорення світового ринку хмарної інфраструктури. У четвертому кварталі 2025 року витрати підприємств на хмарні сервіси зросли майже на 12 млрд дол. порівняно з попереднім кварталом та на вражаючі 29 млрд дол. відносно аналогічного періоду 2024 року.



Загальний обсяг ринку за весь 2025 рік сягнув 419 млрд дол. Без урахування валютних коливань темпи зростання у четвертому кварталі склали 30%, що стало дев'ятим поспіль кварталом прискорення та найвищим показником за останні три роки. Головним рушієм цієї динаміки став GenАІ, який не лише створив попит на специфічні обчислювальні послуги, а й підвищив цінність усього портфеля хмарних продуктів.



Серед лідерів глобального ринку Amazon продовжує утримувати першу позицію з часткою 28%, проте Microsoft та Google демонструють значно вищі темпи зростання, охоплюючи 21% та 14% відповідно. Разом ця «велика трійка» контролює 68% сегмента публічних хмарних послуг. Водночас на ринку з'явилися нові потужні гравці, так звані «неоклауди», серед яких найвищу динаміку показують CoreWeave, OpenAI, Oracle, Crusoe та Nebius. Зокрема, компанія CoreWeave, яка ще два роки тому фактично не була представлена на ринку, завдяки фокусу на послугах із використанням графічних процесорів для АІ вже генерує понад 1,5 млрд дол. квартального виторгу та увійшла до десятки найбільших провайдерів світу.



Географічно ринок демонструє стійке зростання в усіх регіонах. Найбільшим залишається ринок США, який у четвертому кварталі зріс на 30%, випереджаючи за масштабами весь Азійсько-Тихоокеанський регіон. Серед країн із найвищими темпами, що перевищують середньосвітові, аналітики виділяють Австралію, Індію, Мексику, ПАР, а в Європі - Ірландію, Швецію та Польщу. Головний аналітик Synergy Research Group Джон Дінсдейл (John Dinsdale) зазначив, що GenАІ фактично перевів хмарний ринок у режим «форсажу», адже подібних темпів зростання не спостерігалося з початку 2022 року, коли обсяг ринку був удвічі меншим за нинішній.



Звіт Synergy Research Group підтверджує, що ми спостерігаємо не просто черговий цикл зростання, а фундаментальну зміну архітектури світової економіки. Генеративний АІ став тим самим «паливом», яке змусило корпорації масово розморожувати ІТ-бюджети. Важливо розуміти, що 30% зростання при базі в сотні мільярдів доларів - це аномальний показник, який свідчить про тотальну цифрову трансформацію бізнесу. Ринок стає більш поляризованим: «велика трійка» накопичує ще більше ресурсів, тоді як спеціалізовані гравці на кшталт CoreWeave доводять, що вузька ніша АІ-обчислень може бути вкрай прибутковою.



Для інвесторів цей звіт є сигналом того, що побоювання щодо «бульбашки АІ» поки що не підтверджуються реальними доходами хмарних провайдерів. Кожен долар, інвестуваний у чипи, починає повертатися через оренду хмарних потужностей. Однак така залежність ринку від однієї технології створює ризики: будь-яке уповільнення в розробці АІ-моделей може спричинити ланцюгову реакцію та різке охолодження хмарного сегмента. Наразі ж ми бачимо формування «економіки GPU», де доступ до обчислювальних потужностей у хмарі стає таким же критичним ресурсом, як електроенергія чи фінанси.

