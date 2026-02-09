Швеція надасть більше 110 млн дол. для відновлення енергосистеми України

9 февраля 2026 г., 10:25

Міністерство енергетики України повідомило, що Уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні обсягом 1 млрд шведських крон (майже 111 млн дол).



Зазначається, що підтримка спрямована на задоволення найнагальніших потреб країни в енергетичному обладнанні, а також зміцненні енергетичної стійкості у середньостроковій та довгостроковій перспективі.



Допомогу надаватимуть за такими напрямками:



600 млн шведських крон - через Фонд підтримки енергетики України;

400 млн шведських крон - через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй.



Як відзначив міністр енергетики Денис Шмигаль, за ці кошти закуплять генератори, теплові насоси, критично важливі запасні частини та інше обладнання.



“Це невідкладна допомога та довгострокова інвестиція у стійкість, безпеку та європейське майбутнє України. Вдячний Уряду та народу Швеції за стійку солідарність з Україною”, - наголосив Денис Шмигаль.

