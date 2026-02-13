Anthropic подвоїла капіталізацію за пів року до 380 млрд дол.

13 февраля 2026 г., 9:35

У четвер компанія Anthropic оголосила про завершення масштабного раунду фінансування, у межах якого залучила 30 млрд дол. Ця угода дозволила розробнику чат-бота Claude більш ніж удвічі збільшити свою ринкову оцінку - з 183 млрд дол. у вересні минулого року до приголомшливих 380 млрд дол.



Раунд очолили такі інвестори, як D. E. Shaw Ventures, ICONIQ та фонд MGX, а також він включав раніше анонсовані вливання від Microsoft та Nvidia. Раніше цього тижня стало відомо, що найбільший у світі інвестфонд Blackstone також збільшив свою частку в Anthropic до 1 млрд дол. Такий ажіотаж підтверджує, що інвестори бачать у компанії не просто розробника мовних моделей, а ключового гравця на ринку корпоративного програмного забезпечення.



Фінансові успіхи стартапу вражають: річний регулярний виторг Anthropic вже сягнув 14 млрд дол. Особливий прорив демонструє інструмент для розробників Claude Code, чий річний виторг зріс до 2,5 млрд дол., фактично подвоївшись лише за перші два місяці 2026 року. Кількість корпоративних підписок на цей продукт зросла вчетверо з початку року, і зараз на бізнес-клієнтів припадає понад половина доходів від Claude Code. Окрім інструментів для кодування, Anthropic активно просуває сервіс Claude Cowork - АІ-агента, здатного виконувати складні офісні завдання. Реліз плагінів для Cowork раніше спровокував обвал акцій традиційних софтверних компаній, оскільки інвестори почали побоюватися, що інтелектуальні агенти Anthropic можуть повністю замінити багато звичних SaaS-рішень.



Попри стрімку комерціалізацію, Anthropic зберігає унікальну позицію щодо регулювання галузі. На відміну від багатьох тех-гігантів, які лобіюють пом'якшення нагляду, компанія оголосила про намір пожертвувати 20 млн дол. на підтримку кандидатів у політики США, які виступають за посилення державного контролю над штучним інтелектом. Керівництво Anthropic наголосило, що творці АІ несуть відповідальність за те, щоб технологія служила суспільному благу, а не лише інтересам корпорацій. Тим часом головний конкурент, OpenAI, веде переговори з SoftBank про оцінку у 830 млрд дол., що вказує на безпрецедентну концентрацію капіталу в руках кількох провідних лабораторій штучного інтелекту.



Оцінка у 380 млрд дол. виводить Anthropic у лігу найбільших корпорацій світу, роблячи стартап дорожчим за більшість компаній з індексу S&P 500. Це свідчить про те, що ринок остаточно повірив у концепцію «агентного штучного інтелекту», де нейромережа не просто відповідає на питання, а виконує роботу — пише код, керує проєктами та автоматизує бізнес-процеси. Зростання виторгу Claude Code у два рази лише за півтора місяця 2026 року — це аномальний показник навіть для Кремнієвої долини, що пояснює готовність інвесторів платити таку високу ціну за частку в компанії.

