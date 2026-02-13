З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 636 вибухонебезпечних предметів.

13 февраля 2026 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 165 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 636 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 111,29 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 53 тис. 753, Херсонщині – 28 тис. 639, Донеччині – 18 тис. 435, Київщині – 16 тис. 650, Миколаївщині – 12 тис. 658, Чернігівщині – 8 тис. 505, Сумщині – 7 тис. 183.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 641 тис. 79 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 103 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 195 тис. 186 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI