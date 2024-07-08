Gartner: зміни ліцензування VMware приведуть до повернення bare metal завдяки девіртуалізації

8 июля 2024 г., 9:25

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Аналітична компанія Gartner опублікувала свій "Цикл технологій інфраструктури центрів обробки даних до 2024 року" і додала міграцію з віртуальної на фізичну платформу - так звану "девіртуалізацію" - до списку ідей, які можуть стати популярними завдяки змінам у ліцензуванні від Broadcom/



"Оскільки локальні проекти віртуалізації переходять від ELA (корпоративних ліцензійних угод) та безстрокових ліцензій до нових пакетів, співвідношення сокетів до ядра та моделей споживання, витрати та ціни можуть зрости вдвічі або втричі", - вважають у Gartner.



Ці витрати важко виправдати для деяких великих робочих навантажень, які, як пише Gartner, "не отримують такої ж вигоди від збільшення щільності та економії витрат, як консолідація невеликих робочих навантажень".



Тому девіртуалізація може допомогти, стверджує Gartner - з багатьма застереженнями щодо вартості та складності придбання та експлуатації bare metal систем, які пропонують таку ж відмовостійкість, як і віртуалізоване середовище.



За оцінками Gartner, девіртуалізація наразі застосовується до одного відсотка організацій, але до досягнення "плато продуктивності", на якому технології стають зрілими, ще п'ять-десять років.



Перехід на нові гіпервізори, який Gartner називає "ревіртуалізацією" або міграцією з віртуальної системи на віртуальну, оцінюється як технологія, що досягла піку популярності, оскільки її застосовують від п'яти до двадцяти відсотків організацій.



Знову ж таки, зміни в ліцензуванні VMware згадуються як рушійний фактор.



"Ревіртуалізація, як правило, здійснюється для подолання технічних недоліків або для вирішення проблем життєздатності чи комерційних ризиків", - пояснює Gartner, додаючи, що такі зусилля можуть "збільшити загальну вартість володіння, запровадити незрілі адміністративні та управлінські інструменти, створити додаткове операційне навантаження або проблеми з надійністю".



Але Gartner вважає, що ці ризики можуть бути виправдані, оскільки вони "покликані компенсувати ризики, пов'язані зі збільшенням кількості аудиторських та контрактних питань, що виникають у зв'язку з переходом існуючих провайдерів на моделі підписки".

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