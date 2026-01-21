MediaTek Dimensity 9500s та 8500 — нові чипсети з акцентом на AI та ігрову потужність

21 января 2026 г., 15:35

Компанія MediaTek офіційно анонсувала поповнення своєї лінійки мобільних платформ — процесори Dimensity 9500s та Dimensity 8500. Новинки орієнтовані на сегменти флагманських та преміальних смартфонів, пропонуючи передові можливості генеративного AI, консольний рівень графіки та покращену енергоефективність.





Dimensity 9500s побудований на новітньому 3-нанометровому процесі та використовує архітектуру All Big Core (виключно великі ядра), що дозволяє досягти пікової продуктивності без компромісів.



Восьмиядерна структура процесора включає надпотужне ядро Cortex-X925 із частотою до 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 та чотири Cortex-A720.



Графіка на базі GPU Immortalis-G925 підтримує апаратне трасування променів та технології адаптивного геймінгу MAGT 3.0, що забезпечує стабільну частоту кадрів у найважчих іграх.



Новий NPU оптимізований для генеративного AI «на пристрої». Він дозволяє редагувати фото (дорисовування фону, видалення об'єктів) та створювати резюме дзвінків чи документів без підключення до мережі.



Процесор Imagiq підтримує запис відео у форматі 8K Dolby Vision HDR та інтелектуальне фокусування на об'єктах у реальному часі (30 FPS).



У напрямку зв'язку реалізована революційна функція — пряме Bluetooth-з'єднання між телефонами на відстані до 5 кілометрів. Також підтримується 5G (до 7 Гбіт/с) та Wi-Fi 7.





Dimensity 8500 виготовлений за 4-нанометровим техпроцесом і націлений на субфлагманські пристрої, де важливий баланс ціни та потужності.



Архітектура All Big Core складається з восьми ядер Cortex-A725 (частота до 3,4 ГГц). У поєднанні з пам'яттю LPDDR5X (9600 Мбіт/с) це забезпечує блискавичну роботу системи.



Графічне ядро Mali-G720 отримало приріст продуктивності на 25% при зниженні енергоспоживання на 20%. Трасування променів тепер стає доступним і в цьому ціновому сегменті.



NPU 8-го покоління підтримує великі мовні моделі (LLM) та вдосконалені алгоритми для надчіткого цифрового зуму (AI Telephoto).





Очікується, що першим смартфоном на базі Dimensity 9500s стане Redmi Turbo 5 Max, який вже встановив рекорд в AnTuTu, набравши понад 3,6 млн балів. Новинки від інших виробників, зокрема Vivo та Honor, з'являться на ринку протягом найближчих місяців.

