Alibaba планує IPO свого підрозділу напівпровідників T-Head

Як повідомляє Bloomberg, китайська Alibaba Group розпочала підготовку до виходу на біржу свого підрозділу з розробки мікросхем - T-Head (Pingtouge).



Першим етапом стане реструктуризація, у межах якої частина акцій перейде у власність співробітників, після чого компанія розгляне можливість проведення IPO. Точні терміни та оцінка вартості T-Head наразі не розголошуються, проте успішні дебюти конкурентів, таких як Moore Threads та Biren Technology (чиї акції злетіли майже вдвічі після лістингу на початку січня 2026 року), свідчать про ажіотажний попит на альтернативи технологіям Nvidia. Для порівняння: капіталізація найбільшого гравця у цьому секторі, Cambricon Technologies, станом на 23 січня 2026 року становить приблизно 563 млрд юанів (близько 80 млрд дол.).



T-Head, була заснована у 2018 році, спеціалізується на розробці чипів для обчислень та зберігання даних, зокрема АІ-прискорювачів серії Hanguang. Нещодавно компанія підписала контракт із China Unicom на розгортання своїх процесорів у новому великому дата-центрі на північному заході Китаю. Це рішення є частиною глобальної стратегії генерального директора Alibaba Едді Ву (Eddie Wu), який пообіцяв інвестувати понад 53 млрд дол. у хмарну інфраструктуру та розвиток АІ протягом трьох років. Alibaba прагне трансформувати свій флагманський застосунок Qwen (кількість активних користувачів якого у січні 2026 року перевищила 100 млн) у повноцінного персонального АІ-агента, що потребує колосальних обчислювальних потужностей.



Виділення T-Head в окрему публічну компанію - це стратегічний крок, спрямований на створення замкненого циклу «залізо-софт» у межах китайської екосистеми. У 2026 році, коли капіталізація Alibaba становить близько 423 млрд дол., відокремлення чіпмейкера дозволяє розкрити вартість активу, який раніше був «захований» усередині хмарного підрозділу. Це також є відповіддю на аналогічні кроки конкурентів: Baidu вже подала конфіденційну заявку на IPO свого чіп-підрозділу Kunlunxin у Гонконгу, який оцінюють у межах 16–23 млрд дол.



Аналітики зазначають, шр T-Head стає ключовим елементом у боротьбі за «АІ-незалежність» КНР. Поки Дженсен Хуанг (Jensen Huang) намагається зберегти присутність Nvidia на китайському ринку за допомогою адаптованих чипів на кшталт H200, місцеві гравці намагаються вибудувати власну інфраструктуру. Угода з China Unicom доводить, що T-Head вже здатен конкурувати на рівні великих державних тендерів. IPO розробника чипів може стати найгучнішою подією на ринку напівпровідників 2026 року, перетворюючи Alibaba з оператора маркетплейсів на повноцінного конкурента техгігантам Кремнієвої долини в битві за архітектуру обчислень майбутнього.

