ЄС передає 447 генераторів для столиці та прифронтових громад

26 января 2026 г., 10:25

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що Європейський Союз передає 447 генераторів для столиці та прифронтових громад.



Поставка здійснюється через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) Європейської комісії із резервів rescEU (Польща) та реалізується у співпраці з Червоним Хрестом України. Загалом допомога включає 445 генераторів малої потужності та два генератори великої потужності загальною вартістю 3,7 млн євро.



Отримане обладнання буде розподілено Міністерством розвитку громад та територій України у взаємодії з Червоним Хрестом між Києвом та прифронтовими громадами для підтримки послуг з тепло- та водопостачання, зокрема у навчальних, соціальних та медичних закладах, укриттях і пунктах обігріву. Загалом вона призначена для столиці, Київської, Донецької, Запорізької, Чернігівської, Харківської, Херсонської, Одеської, Сумської та Миколаївської областей.



Допомога спрямована на зміцнення стійкості громад, забезпечення безперервної роботи об’єктів критичної та соціальної інфраструктури й доступу людей до базових послуг в умовах постійних російських атак.



Водночас в Європейській Комісії наголосили, що підтримка України в умовах цілеспрямованих атак на енергетичну інфраструктуру залишається одним із пріоритетів Європейського Союзу, особливо в період такої складної зими.



«Триваючі атаки росії на енергетичну інфраструктуру України навмисно позбавляють цивільне населення тепла, світла та базових послуг посеред зими. Навіть під час війни люди повинні мати можливість жити з гідністю. Завдяки залученню генераторів із резервів rescEU Європейський Союз вкотре демонструє солідарність із українським народом і допомагає підтримувати роботу життєво важливих служб тоді, коли вони потрібні найбільше», - заявила Комісар з питань готовності, управління кризовими ситуаціями та рівності Аджа Лябіб.



Обладнання прибуде до України упродовж тижня.

