Уряд оголосив програми підтримки децентралізованої енергетики

8 июля 2024 г., 8:15

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України окреслив п’ять головних напрямків роботи Уряду в енергетичній сфері.



«Швидке відновлення енергооб’єктів. Тут Міністерством енергетики затверджені усі плани та ремонтні програми як в тепловій, так і в гідро- й атомній генерації. Другий напрямок – захист об’єктів та збільшення ППО. Третій напрямок – це розвиток децентралізованої енергосистеми. Це нові можливості для людей, бізнесу та громад. Четвертий напрямок – збільшення імпорту електроенергії з Європи до 2,2 ГВт. П’ятий напрямок – залучення коштів та обладнання від партнерів», – повідомив Денис Шмигаль.



Прем’єр-міністр детально розповів про програми для населення та бізнесу, які вже діють і які запрацюють найближчим часом.



Уряд планує безвідсоткові кредити для громадян на сонячні панелі та вітрові установки до 10 кВт потужності. Кредит до 480 тис. грн на 10 років без застави, під 0% річних.



За програмою «ГрінДІМ» держава компенсує співвласникам житла 1 млн грн на сонячні панелі та 2 млн грн на теплові насоси. Це покриває до 70% вартості проекту. Уряд також напрацював рішення про кредитування ОСББ на суму до 5 млн грн.



Кредити «5-7-9» для малого та середнього бізнесу на встановлення газових електрогенераційних установок. До 150 млн грн на строк до 10 років під 5-9% з кредитними «канікулами» 6-12 місяців. На прифронтових територіях діятимуть ще більш пільгові умови.



Також будуть можливості для тих підприємств, які хочуть інвестувати у власну генерацію суму у понад 150 млн грн. Така пропозиція доступна від 19 найбільших банків України, які надають пільгове кредитування проектів з відновлення енергетичної інфраструктури. Сума кредитів залежно від сегмента може становити до 25 млн євро. Термін кредиту становитиме до 5-7 років, базова відсоткова ставка для кредитів в національній валюті в рамках базового продукту: на перший рік — 13,5% річних або UIRD3M+0,5 %, починаючи з другого року — плаваюча, але не більше UIRD12M + 3%.



Планується кредитування великого бізнесу на 5-7 років з процентною ставкою 14-16% для розбудови альтернативної генерації. Також звільнення енергообладнання від ввізного мита та ПДВ. У Парламенті зареєстровані відповідні зміни до законодавства. Норми діятимуть для громадян і для бізнесу до початку 2026 року.



З 10 до 2 днів скорочені терміни отримання технічних умов на приєднання до електромереж, зменшена кількість документів з 7 до 2, до 1 місяця знижений термін надання послуги приєднання до газорозподільчої системи, не потрібно проходити процедури відведення землі та оцінку впливу на довкілля;



Також буде запущена “гаряча лінія” та сайт з інформацією про нові можливості.



Денис Шмигаль відзначив, що увесь цей комплекс заходів почне діяти не пізніше 25 липня.



Згідно з інформацією міністерство економіки України програми пільгового кредитування для ОСББ та ЖБК запрацють з 20 липня.

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