Терабіти з орбіти: Blue Origin Джеффа Безоса запускає TeraWave

Космічна компанія Blue Origin офіційно анонсувала запуск TeraWave - інноваційної мережі космічного зв’язку, розробленої для забезпечення глобального покриття та високошвидкісної передачі даних.



Проєкт базується на використанні передових технологій оптичного (лазерного) зв'язку, що дозволяє досягати рекордної пропускної здатності до 6 терабіт на секунду, що недоступно для традиційних радіочастотних систем.



Мережа складатиметься з 5 408 сателітів, розташованих на низькій та середній навколоземних орбітах, а перші розгортання заплановані на четвертий квартал 2027 року.



TeraWave спроєктована як багатофункціональна інфраструктура: вона надаватиме послуги зв'язку для корпоративних клієнтів, центрів обробки даних та урядових установ, а також забезпечить стабільний канал для комерційних орбітальних станцій та місій у глибокому космосі. Мережа буде інтегрована з платформою Blue Ring, що дозволить поєднати передачу даних із хмарними обчисленнями безпосередньо на орбіті.



Аналіз цього кроку, підкріплений даними CNBC, свідчить про те, що Джефф Безос створює унікальну конкурентну ситуацію, виводячи TeraWave на ринок паралельно з проєктом Amazon (нещодавно перейменованим у Leo). Якщо Amazon орієнтується на масового споживача, то TeraWave від Blue Origin - це інфраструктура преміального рівня для урядових та промислових об’єктів. Використання лазерних каналів дозволяє не лише досягти терабітних швидкостей, а й обійти проблему дефіциту радіочастот та забезпечити максимальний рівень безпеки, оскільки лазерні промені практично неможливо перехопити. У 2026 році, коли попит на Edge Computing у космосі стрімко зростає, TeraWave стає критичною ланкою, що з’єднує Землю з новими промисловими вузлами на орбіті та Місяці.



Фактично Blue Origin перетворюється на провайдера космічних послуг «повного стеку», де зв'язок є таким же важливим ресурсом, як ракети New Glenn або посадкові модулі Blue Moon.



Інтеграція TeraWave у загальну стратегію Безоса дозволяє пропонувати замовникам не просто доставку вантажів, а безперебійну інформаційну підтримку в режимі реального часу з можливістю передачі відео у форматі 8K із поверхні Місяця. Це рішення підтверджує амбіції компанії контролювати ключові магістралі майбутньої космічної економіки, роблячи передачу складних наукових та комерційних даних такою ж буденною справою, як користування земним інтернетом.



Успішний запуск TeraWave у 2027 році може радикально змінити швидкість освоєння космосу, забезпечивши людство надійною інфраструктурою для постійної присутності за межами Землі.

