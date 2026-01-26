Synthesia, розробникам АІ-аватарів оцінили у 4 млрд дол.

26 января 2026 г., 17:38

Лондонська компанія Synthesia, один з лідерів у сфері створення відеоаватарів на базі штучного інтелекту, оголосила про залучення 200 млн дол. у межах раунду фінансування серії E. Раунд очолив фонд Google Ventures за участі NVentures (венчурний підрозділ Nvidia), Accel, Kleiner Perkins та інших провідних гравців ринку капіталу.



Отримані кошти будуть спрямовані на масштабування технології інтерактивних АІ-агентів, призначених для навчання та підвищення кваліфікації співробітників.



Оцінка компанії зросла до 4 млрд дол., що підтверджує високий інтерес інвесторів до прикладних АІ-рішень для корпоративного сектора.



Платформа Synthesia дозволяє створювати фотореалістичні цифрові копії людей за допомогою запису з вебкамери або смартфона, поєднуючи їх із клонованим голосом користувача. Нове покоління аватарів підтримує «повнотілий» режим із активною жестикуляцією та здатне розмовляти понад 30 мовами. Окрім персональних копій, бібліотека сервісу налічує понад 230 готових АІ-персонажів, які володіють 140 мовами. За словами співзасновника та CEO Synthesia Віктора Ріпарбеллі (Victor Riparbelli), компанія прагне звести вартість створення контенту до нуля, перейшовши від статичного відео до двосторонньої взаємодії, де АІ-агент розуміє запит людини та миттєво реагує на нього.



Схоже ми спостерігаємо відхід у минуле традиційних форматів навчання: статичні PDF-файли та записаних відеокурсів. Для великих корпорацій це спосіб подолати розрив у знаннях при нульовій граничній вартості передачі експертизи. Synthesia фактично закриває нішу внутрішніх комунікацій, створюючи «цифрового двійника» компанії, який може одночасно навчати тисячі людей. Угода підтверджує, що в новій економіці капіталізуються ті, хто перетворює складні алгоритми на зрозумілий і фотореалістичний людський інтерфейс.



Зазначається, зо залучення капіталу такого масштабу дозволить Synthesia закріпити статус «стандарту де-факто» для АІ-відеопродукції, перетворюючи корпоративну освіту на динамічний процес взаємодії з персональним цифровим інструктором.

