Amazon готує масштабну хвилю звільнень, включаючи й AWS

Reuters повідомляє, посилаючись на свої джерела, що корпорація Amazon планує розпочати другий раунд масових скорочень іже у вівторок, що є частиною стратегічного плану зі звільнення 30 тис постійних співробітників.



Після першої хвилі у жовтні минулого року, коли було скорочено близько 14 000 осіб, нова фаза торкнеться ключових підрозділів, включаючи хмарну платформу Amazon Web Services, ритейл-напрям, Prime Video та департамент управління персоналом (PXT).



Загалом під скорочення потрапить майже 10% усього корпоративного штату компанії, що стане наймасштабнішим звільненням за три десятиліття існування техногіганта, перевищивши показники 2022 року - коли було звільнено 27 тис співробітників.



Генеральний директор Енді Яссі (Andy Jassy) під час звіту перед аналітиками зазначив, що нинішня ітерація скорочень зумовлена не стільки фінансовими показниками чи безпосереднім впровадженням АІ, скільки «питанням корпоративної культури». За його словами, компанія стала занадто ієрархічною та бюрократизованою. Водночас він підкреслив, що в довгостроковій перспективі використання АІ-інструментів для написання коду та впровадження автономних агентів дозволить виконувати більший обсяг роботи меншою кількістю людей. Для порівняння: загальна кількість працівників Amazon (включаючи персонал складів та центрів фулфілменту) становить 1,58 млн осіб, проте саме білі комірці опинилися в зоні ризику через зміну архітектури бізнес-процесів.



Скорочення в Amazon відображають ширший тренд трансформації ринку праці, де АІ виступає не просто як інструмент автоматизації, а як каталізатор структурних змін. У 2026 році, коли капіталізація Amazon оцінюється у 2,63 трлн дол., інвестори вимагають від техногігантів максимальної операційної ефективності. Попередні заяви компанії про те, що АІ є «найбільш трансформаційною технологією з часів інтернету», тепер втілюються у конкретні рішення зі зменшення бюрократичних шарів.



Для Amazon це також спроба зберегти гнучкість на тлі успіхів конкурентів. Поки Microsoft та Alphabet агресивно нарощують АІ-інфраструктуру, Енді Яссі змушений вирішувати проблему надлишкового прошарку співробітників, найнятого в період пандемійного буму. Рішення Amazon звільнити 10% корпоративного персоналу є чітким сигналом для всієї індустрії: епоха екстенсивного зростання штату завершена. У 2026 році головною метрикою успіху стає не кількість працівників, а рівень доходу на одну людську одиницю, посилену АІ-агентами. Ті, хто не зможе оптимізувати свою структуру до «агентної моделі», ризикують програти в битві за маржинальність у новому технологічному циклі.

