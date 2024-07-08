«Нова пошта» відкрила 100-те відділення у Європі - перше у Франції.

8 июля 2024 г., 10:25

«Нова пошта» повідомила про вихід на ринок Франції та відкриття 100-того відділення у Європі.



Відділення працює у Ніцці, а поштомати, пункти видачі посилок та кур’єрська доставка доступні по всій країні. Термін доставки в Україну - від 5 днів.



«Вихід на ринок Франції для нас особливий - перше французьке відділення Нової пошти стало сотим відділенням компанії у Європі. У планах до кінця року відкритись у Парижі та Леоні, а далі й в інших великих містах — Лілль, Тулуза та Бордо. Ми й надалі прагнемо логістично з’єднати Європу з Україною і дати українцям можливість легко та швидко відправляти та отримувати посилки від рідних у будь-якій точці світу. А отже- далі буде», – коментує Володимир Поперешнюк, співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта).



Франція стала 14 європейською країною, на ринок якої вийшла Нова пошта.

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