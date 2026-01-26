TrendForce: АІ-бум перетворює пам’ять на стратегічний актив - сегмент зросте у 2027 році до 842,7 млрд дол.

26 января 2026 г., 13:25

0

Tweet

Останнє дослідження аналітичного агентства TrendForce вказує на фундаментальне зміщення фокусу в інфраструктурі штучного інтелекту. Зростання обсягів доступу до даних змушує хмарних провайдерів фокусуватися на високопродуктивній DRAM та NAND Flash для забезпечення роботи великомасштабних моделей та агентних систем. Згідно з прогнозами, у 2026 році обсяг ринку пам’яті сягне 551,6 млрд дол., а у 2027 році вийде на історичний пік у 842,7 млрд дол., продемонструвавши річне зростання на 53%.



Сегмент DRAM демонструє виключно агресивну динаміку. Після періоду невизначеності на початку 2025 року, північноамериканські CSPs різко збільшили капітальні витрати на АІ-сервери. TrendForce прогнозує, що у 2026 році виторг ринку DRAM може злетіти на 144% до 404,3 млрд дол. Історичні рекорди квартального зростання цін, які раніше не перевищували 35%, залишилися в минулому: у першому кварталі 2026 року очікується стрибок цін на DRAM понад 60%, а в окремих категоріях — майже вдвічі. Виторг сегмента NAND Flash у 2026 році також покаже значне зростання на 112%, досягнувши 147,3 млрд дол., що зумовлено переходом до АІ-агентів, які потребують частого доступу до великих векторних баз даних через корпоративні SSD.



Еволюція АІ-застосунків від простого навчання моделей до складних агентних систем, здатних до довготривалого планування та прийняття рішень, докорінно змінює вимоги до заліза. Як зазначили представники Nvidia на виставці CES 2026, АІ переформатовує весь обчислювальний стек. АІ-агенти потребують високих показників IOPS для реалізації технології генерації з доповненим пошуком (RAG), що робить швидку пам'ять незамінним компонентом, який неможливо замінити програмними оптимізаціями.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI