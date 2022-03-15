Entry пропонує сервера в Україні, вже зараз! 

15 марта 2022 г., 11:38

Entry, один із провідних українських виробників серверів, систем

зберігання даних та потужних робочих станцій, продовжує роботу у цей

непростій час.



Як повідомляється, компанії вдалося зберегти основний кістяк команди у

Києві та необхідний склад компонент. Є змога збирати й відвантажувати

продукцію вже зараз.



Entry приймає замовлення на робочі станції та сервери.



Офісні телефони Entry не працюють, але ви можете писати:

[email protected]

чи дзвонити - Андрій Тищенко - (067)466-47-13





Якщо у вас є потреба в серверах, фахівці Entry готові провести

консультацію та запропонувати необхідне рішення!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист