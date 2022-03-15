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Entry пропонує сервера в Україні, вже зараз! 

15 марта 2022 г., 11:38

Entry пропонує сервера в Україні, вже зараз!

Entry, один із провідних українських виробників серверів, систем
зберігання даних та потужних робочих станцій, продовжує роботу у цей
непростій час.

Як повідомляється, компанії вдалося зберегти основний кістяк команди у
Києві та необхідний склад компонент. Є змога збирати й відвантажувати
продукцію вже зараз.

Entry приймає замовлення на робочі станції та сервери.

Офісні телефони Entry не працюють, але ви можете писати:
[email protected] 

чи дзвонити - Андрій Тищенко - (067)466-47-13


Якщо у вас є потреба в серверах, фахівці Entry готові провести
консультацію та запропонувати необхідне рішення!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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