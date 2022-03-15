Від рук окупантів загинув україньский вчений у галузі напівпровідників

15 марта 2022 г., 11:45

0

Tweet

Відділення фізики і астрономії НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 13 березня ц.р. у Ворзелі російські окупанти варварськи розстріляли чудового фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Петровича КЛАДЬКА.



Два місяці тому Василю Петровичу виповнилося 65, і у Ворзелі він опинився, щоб вивезти звідти свою сім’ю, яка там перебувала, сподіваючись на безпеку. Дружина та онуки через суттєве погіршення обстановки виїхати встигли, він же затримався, коли у Ворзель зайшли російські окупанти. А далі сталося, що сталося, і причини чого, крім їхніх намірів знищення України і українців, невідомі.



Народився Василь Петрович Кладько 12 січня 1957 року в селі Озеро Володимирецького району Рівненської області.



У 1979 р. закінчив з відзнакою фізичний факультет Чернівецького державного університету. 1982-1985 рр. навчався в аспірантурі Інституту фізики напівпровідників. 1986 р. захистив кандидатську роботу, 2000 р. – докторську. 2007 р. йому присвоєно звання професора. 2015 р. Василя Петровича обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.



Серед найбільш вагомих наукових результатів варто відзначити такі:

вивчення фізики процесів динамічного розсіяння Х-променів реальними кристалами в найбільш складних випадках комплексної будови ґратки та дефектної структури, що містить одночасно деформаційні та композиційні неоднорідності;

запропоновано і розроблено основи структурної діагностики реальних кристалів, які базуються на особливостях динамічного розсіяння рентгенівських променів в кристалічних середовищах в області аномальної дисперсії;

створено двовимірну модель дальнього структурного порядку для функції просторової кореляції вертикально суміщених квантових точок, котра дозволяє отримувати результати кількісного аналізу гетероструктур з таких точок за експериментальними даними високороздільної рентгенівської дифрактометрії;

закладено фізичні засади нового комплексного методу структурної діагностики реальних кристалів в найбільш складному випадку комплексної дефектної структури, що складається одночасно з деформаційних та композиційних неоднорідностей;

поширюючи область досліджень з використанням квазізаборонених рефлексів на об'єкти наноструктурних розмірів (надґратки, структури з квантовими точками і масивами квантових точок) встановлено ряд цікавих закономірностей: висока чутливість квазізаборонених рефлексів до складу субшарів, які містять тверді розчини, а також вибіркова чутливість сателітів надґратки до дефектної структури її окремих шарів і можливість сепарації внеску в розсіювальну здатність таких структур кожного з шарів окремо.

В.П. Кладько зробив вагомий внесок у розвиток фізичних і фізико-технічних основ формування напівпровідникових наноструктур, мав великі плани щодо відновлення електронної промисловості в Україні, як істинний патріот багато робив для посилення обороноздатності нашої країни..



Відділення фізики і астрономії НАН України глибоко сумує і висловлює співчуття родині і близьким Василя Петровича. Пам’ять про нього завжди залишатиметься в наших серцях.



Віримо, що його смерть, як і смерті багатьох українців не будуть прощені і окупанти будуть суворо покарані.



Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист