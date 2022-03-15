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СБУ затримала зрадника, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні

15 марта 2022 г., 10:55

СБУ, затримала зрадника, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні

Як повідомляє СБУ, затримана особа, яка забезпечувала окупантам мобільний зв’язок в Україні.

За допомогою цього колаборанта ворог:
▪️ анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
▪️ розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
▪️ передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

СБУ, затримала зрадника, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні


Як встановила СБУ, за один день через цього зрадника проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.

Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.

Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців.

Слава Україні!

СБУ, затримала зрадника, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні

 

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