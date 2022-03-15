СБУ, затримала зрадника, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні

15 марта 2022 г., 10:55

Як повідомляє СБУ, затримана особа, яка забезпечувала окупантам мобільний зв’язок в Україні.



За допомогою цього колаборанта ворог:

▪️ анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;

▪️ розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;

▪️ передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.



Як встановила СБУ, за один день через цього зрадника проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.



Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.



Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців.



Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист